Зеленський закликав Захід дозволити Україні удари вглиб території РФ — відео

Президент Володимир Зеленський знову закликав Захід дозволити удари вглиб території РФ. Це потрібно, щоб всі аеродроми, з яких РФ атакує Україну, були знищені.
Головні тези:
- Президент Зеленський закликав Захід дозволити удари вглиб території РФ для знищення аеродромів, звідки атакують Україну.
- Зеленський наголосив на важливості колективної дії міжнародного співтовариства у знищенні потенційних загроз для України.
- Він пояснив, що удари по РФ можуть допомогти скоротити можливості Росії у продовженні війни та блокувати її агресію.
- Зеленський показав на прикладі Харківської області ефективність ударів та важливість реагування міжнародного співтовариства на загрози.
- Допомога союзників та обмеження для РФ у використанні зброї можуть сприяти у завершенні війни та досягненні миру в регіоні.
Зеленський наполягає на знищенні всіх аеродромів, з яких РФ атакує Україну
За його словами, військові аеродроми, з яких російські літаки злітають з бомбами на українські міста, дітей і місця пуску російських ракет — усе це має бути знищено.
Також Зеленський навів приклад ефективності ударів по РФ на прикладі Харківської області, бо, на його думку, "реальність на полі бою більш пояснює, ніж якісь розмови".
Навіть коли російські ракети вдарили по "Охматдиту" по дітях з онкозахворюваннями, то за словами президента, це лише продемонструвало те зло, яке демонструє РФ з початку війни, а отже, на його думку треба діяти максимально хоробро, щоб досягти результатів.
Наступ РФ у Харківській області
З 10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області — на Вовчанському напрямку, в районі сіл Липці та Глибоке.
Як раніше заявляв глава Пентагону Ллойд Остін, просування російських окупантів на півночі Харківської області сповільнилося після того, як частина союзників України дозволила завдавати ударів по території Росії.
Крім того, за даними видання АР, росіяни готували ще більший наступ на Харківську область, зосередивши на своїй території близько 90 тисяч солдатів. Але завдяки дозволу США на удари американською зброєю по російській території новий наступ вдалося зірвати.
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