Зеленський закликав Захід дозволити Україні удари вглиб території РФ — відео

Президент Володимир Зеленський знову закликав Захід дозволити удари вглиб території РФ. Це потрібно, щоб всі аеродроми, з яких РФ атакує Україну, були знищені.

Зеленський наполягає на знищенні всіх аеродромів, з яких РФ атакує Україну

Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які можуть зробити свій внесок у необхідну хоробрість. Ці кроки (дозволити удари по РФ, — ред.) необхідно зробити. І я звертаюся передусім до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі та інших друзів — ваша хоробрість може мати вирішальне значення для миру, — запевнив він. Поширити

За його словами, військові аеродроми, з яких російські літаки злітають з бомбами на українські міста, дітей і місця пуску російських ракет — усе це має бути знищено.

Це не тільки знищить деякі цілі, але й зменшить можливості Росії продовжувати цю війну. Ракети та безпілотники не є "носіями державного суверенітету", тому має бути колективна воля, колективна воля їх збити — так само, як це було з іранськими ракетами та безпілотниками, — продовжив він. Поширити

Також Зеленський навів приклад ефективності ударів по РФ на прикладі Харківської області, бо, на його думку, "реальність на полі бою більш пояснює, ніж якісь розмови".

Ми не дали Росії просуватися на Харківщині. Крапка. Путін пожертвував десятки тисяч своїх громадян. Але нічого не досягнув. Нічого важливого та значущого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження з використання зброї поруч з кордоном. Чи призвело це до ескалації? Ні. Навпаки заблокувало спроби Путіна в розширенні війни. Чи відреагував якось Путін? Ні, — сказав він. Поширити

Навіть коли російські ракети вдарили по "Охматдиту" по дітях з онкозахворюваннями, то за словами президента, це лише продемонструвало те зло, яке демонструє РФ з початку війни, а отже, на його думку треба діяти максимально хоробро, щоб досягти результатів.

Ми можемо завершити цю війну завдяки зусиллям дипломатичним та зусиллям зі зброї. І ми не повинні втрачати можливості. Чим більш ефективною буде ППО, тим більш безпомічним буде Путін. Чим менше у нас буде обмежень щодо ефективного використання зброї, тим більше РФ буде намагатися рухатися в напрямку миру, — запевнив Зеленський. Поширити

Наступ РФ у Харківській області

З 10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області — на Вовчанському напрямку, в районі сіл Липці та Глибоке.

Як раніше заявляв глава Пентагону Ллойд Остін, просування російських окупантів на півночі Харківської області сповільнилося після того, як частина союзників України дозволила завдавати ударів по території Росії.

Крім того, за даними видання АР, росіяни готували ще більший наступ на Харківську область, зосередивши на своїй території близько 90 тисяч солдатів. Але завдяки дозволу США на удари американською зброєю по російській території новий наступ вдалося зірвати.