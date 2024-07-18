Зеленский призвал Запад разрешить Украине удары вглубь территории РФ — видео

Президент Владимир Зеленский снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ. Это нужно, чтобы все аэродромы, с которых РФ атакует Украину, были уничтожены.
Главные тезисы
- Президент Зеленский призывает разрешить удары вглубь территории РФ для уничтожения аэродромов, с которых Россия атакует Украину.
- Коллективное действие международного сообщества в уничтожении угроз для Украины является важным аспектом, по мнению Зеленского.
- Эффективные удары по РФ на примере Харьковской области демонстрируют необходимость действий против агрессии.
- Ограничения для РФ в использовании оружия и помощь союзников способствуют завершению войны и достижению мира в регионе.
- Зеленский утверждает, что эскалация ударов по РФ помогает блокировать продолжение войны и стремление Путина к агрессии.
Зеленский настаивает на уничтожении всех аэродромов, из которых РФ атакует Украину
По его словам, военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами на украинские города, детей и места пуска российских ракет, все это должно быть уничтожено.
Также Зеленский привел пример эффективности ударов по РФ на примере Харьковской области, потому что, по его мнению, "реальность на поле боя более объясняет, чем какие-либо разговоры".
Даже когда российские ракеты ударили по "Охматдету" по детям с онкозаболеваниями, то по словам президента, это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует РФ с начала войны, а значит, по его мнению, нужно действовать максимально храбро, чтобы достичь результатов.
Наступление РФ в Харьковской области
С 10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области — на Волчанском направлении, в районе сел Липцы и Глубокое.
Как ранее заявлял глава Пентагона Ллойд Остин, продвижение российских окупантов на севере Харьковской области замедлилось после того, как часть союзников Украины позволила наносить удары по территории России.
Кроме того, по данным издания АР, россияне готовили еще большее наступление на Харьковскую область, сосредоточив на своей территории около 90 тысяч солдат. Но благодаря разрешению США на удары американским оружием по российской территории новое наступление удалось сорвать.
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