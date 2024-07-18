Зеленский призвал Запад разрешить Украине удары вглубь территории РФ — видео

Президент Владимир Зеленский снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ. Это нужно, чтобы все аэродромы, с которых РФ атакует Украину, были уничтожены.

Зеленский настаивает на уничтожении всех аэродромов, из которых РФ атакует Украину

Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые могут внести свой вклад в необходимую храбрость. Эти шаги (разрешить удары по РФ — ред.) необходимо предпринять. И я обращаюсь прежде всего в Соединенные Штаты, Великобританию, Францию, Германию и Польшу и другие друзья — ваша храбрость может иметь решающее значение для мира, — заверил он. Поделиться

По его словам, военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами на украинские города, детей и места пуска российских ракет, все это должно быть уничтожено.

Это не только уничтожит некоторые цели, но и снизит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками, — продолжил он. Поделиться

Также Зеленский привел пример эффективности ударов по РФ на примере Харьковской области, потому что, по его мнению, "реальность на поле боя более объясняет, чем какие-либо разговоры".

Мы не дали России продвигаться по Харьковщине. Точка. Путин пожертвовал десятки тысяч своих граждан. Но ничего не добился. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, снявших ограничения по использованию оружия рядом с границей. Привело ли это к эскалации? Нет. Напротив, заблокировало попытки Путина в расширении войны. Отреагировал ли Путин? Нет, — сказал он. Поделиться

Даже когда российские ракеты ударили по "Охматдету" по детям с онкозаболеваниями, то по словам президента, это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует РФ с начала войны, а значит, по его мнению, нужно действовать максимально храбро, чтобы достичь результатов.

Мы можем завершить эту войну благодаря дипломатическим усилиям и усилиям из оружия. И мы не должны упускать возможности. Чем эффективнее будет ПВО, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений по эффективному использованию оружия, тем больше РФ будет пытаться двигаться в направлении мира, — заверил Зеленский. Поделиться

Наступление РФ в Харьковской области

С 10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области — на Волчанском направлении, в районе сел Липцы и Глубокое.

Как ранее заявлял глава Пентагона Ллойд Остин, продвижение российских окупантов на севере Харьковской области замедлилось после того, как часть союзников Украины позволила наносить удары по территории России.

Кроме того, по данным издания АР, россияне готовили еще большее наступление на Харьковскую область, сосредоточив на своей территории около 90 тысяч солдат. Но благодаря разрешению США на удары американским оружием по российской территории новое наступление удалось сорвать.