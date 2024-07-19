По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, именно мировое сообщество должно оказывать давление на нелегитимного президента России Владимира Путина, чтобы посадить его за стол переговоров для прекращения войны РФ против Украины.

Украина рассчитывает, что Запад сможет повлиять на Москву

Глава государства надеется, что Вооруженным силам Украины не придется возвращать все территории силой, теряя много воинов и техники.

Владимир Зеленский считает, что именно сила дипломатии может сыграть решающую роль в этом вопросе.

Он также добавил, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

Давя на Россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский также ответил на вопрос, когда может уйти с поста президента Украины.

…не раньше, чем закончится война, — заявил глава государства. Поделиться

Путин отказывается от мирных переговоров на условиях Украины

Недавно российский диктатор Владимир Путина в очередной раз цинично заявил, что он не собирается принимать решение о прекращении огня.

По его словам, он не хочет этого делать, потому что, мол, не верит в положительные шаги со стороны команды украинского лидера Владимира Зеленского.

Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта, — цинично соврал нелегитимный глава Кремля. Поделиться

В Офисе президента Украины пока эти скандальные заявления никак не комментировали.