Как посадить Путина за стол переговоров — ответ Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, именно мировое сообщество должно оказывать давление на нелегитимного президента России Владимира Путина, чтобы посадить его за стол переговоров для прекращения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Дипломатия и международное вмешательство могут сыграть ключевую роль в привлечении России к переговорам.
- Путин отказывается от мирных переговоров, утверждая, что не доверяет украинскому лидеру и боится улучшения военной силы ВСУ после прекращения огня.
- Зеленский готов оставить пост президента только после завершения войны.
Украина рассчитывает, что Запад сможет повлиять на Москву
Глава государства надеется, что Вооруженным силам Украины не придется возвращать все территории силой, теряя много воинов и техники.
Владимир Зеленский считает, что именно сила дипломатии может сыграть решающую роль в этом вопросе.
Он также добавил, что более слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.
Зеленский также ответил на вопрос, когда может уйти с поста президента Украины.
Путин отказывается от мирных переговоров на условиях Украины
Недавно российский диктатор Владимир Путина в очередной раз цинично заявил, что он не собирается принимать решение о прекращении огня.
По его словам, он не хочет этого делать, потому что, мол, не верит в положительные шаги со стороны команды украинского лидера Владимира Зеленского.
В Офисе президента Украины пока эти скандальные заявления никак не комментировали.
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