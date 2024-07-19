Демоны и жалобы на Байдена. Карлсон раскрыл детали личного разговора с Путиным

Американский пропагандист Такер Карлсон признался, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин согласился провести с ним приватную беседу, однако не захотел отвечать на провокационные вопросы.
Главные тезисы
- В рамках частного разговора Путин заявил, что якобы боится начала ядерной войны.
- Также диктатор в ходе беседы с Карлсоном жаловался, что давно не разговаривал с Джо Байденом.
- Путин продолжает лгать, что не начинал войну против Украины.
О чем Путин говорил с Карлсоном
Как утверждает пропагандист, это произошло в феврале 2024 после записи его большого интервью с российским диктатором.
Карлсон вспоминает, что ближе к ночи Путин отвел его на "частный" разговор без съемочной группы и охраны.
Более того, указано, что нелегитимный президент РФ начал жаловаться, что не разговаривал с американским лидером Джо Байденом ни разу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Путин также цинично соврал, что "некоторые члены администрации Байдена, имеющие семейные корни в нынешней Украине, препятствовали мирным усилиям".
Самым интересным был момент, когда американский пропагандист внезапно захотел поговорить с Путиным о демонах, которыми якобы был одержим Гитлер, и заявил, что сам верит в нечистую силу.
Однако, как оказалось, диктатор разочаровал Карлсона, не поддержав этот разговор.
Что известно о скандальном интервью Путина Карлсону
В начале беседы нелегитимный президент РФ заявил пропагандисту, что позволит себе "маленькую историческую справку, на 30 секунд или одну минуту".
После этого он де-факто произнес лекцию по выдуманной им же истории Украины и России почти на полчаса.
Также диктатор в очередной раз пожаловался, что Россию не захотели принимать в НАТО и "водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями", а также заявил, что Польша заставила Гитлера начать Вторую мировую войну, так как была "несговорчивой".
Путин цинично соврал, что Россия не начинала войну против Украины, а пытается ее закончить.
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