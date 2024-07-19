Американский пропагандист Такер Карлсон признался, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин согласился провести с ним приватную беседу, однако не захотел отвечать на провокационные вопросы.

О чем Путин говорил с Карлсоном

Как утверждает пропагандист, это произошло в феврале 2024 после записи его большого интервью с российским диктатором.

Карлсон вспоминает, что ближе к ночи Путин отвел его на "частный" разговор без съемочной группы и охраны.

Путин провел Карлсона через Овальный зал Сенатского дворца Кремля. Длинный стол, за которым диктатор принимал западных лидеров перед войной, отодвинули в сторону. Стоя в тени статуи Петра I, Путин сказал, что "обеспокоен тем, что вторжение в Украину может перерасти в ядерный конфликт". Поделиться

Более того, указано, что нелегитимный президент РФ начал жаловаться, что не разговаривал с американским лидером Джо Байденом ни разу после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Путин также цинично соврал, что "некоторые члены администрации Байдена, имеющие семейные корни в нынешней Украине, препятствовали мирным усилиям".

Самым интересным был момент, когда американский пропагандист внезапно захотел поговорить с Путиным о демонах, которыми якобы был одержим Гитлер, и заявил, что сам верит в нечистую силу.

Однако, как оказалось, диктатор разочаровал Карлсона, не поддержав этот разговор.

Что известно о скандальном интервью Путина Карлсону

В начале беседы нелегитимный президент РФ заявил пропагандисту, что позволит себе "маленькую историческую справку, на 30 секунд или одну минуту".

После этого он де-факто произнес лекцию по выдуманной им же истории Украины и России почти на полчаса.

Также диктатор в очередной раз пожаловался, что Россию не захотели принимать в НАТО и "водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями", а также заявил, что Польша заставила Гитлера начать Вторую мировую войну, так как была "несговорчивой".