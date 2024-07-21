Байден объявил о выходе из избирательной гонки

Байден объявил о выходе из президентской гонки

Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока. Джо Байден Президент США

Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.

Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки

По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.

Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.

Если бы у меня обнаружили какое-нибудь заболевание, если бы кто-то, врачи, пришли и сказали, что у вас такая проблема, — заявил Джо Байден интервью CBS News. Поделиться

Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.

Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.