Байден объявил о выходе из избирательной гонки

Американский президент США Джо Байден 21 июля заявил, что выходит из президентской гонки.
Главные тезисы
- Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, сосредотачиваясь на исполнении обязанностей как текущий президент США.
- Президент выходит из гонки только при серьезных проблемах со здоровьем, как указал сам Байден.
- Данный ход президента повлияет на динамику предвыборной кампании и политическую ситуацию в США.
Байден объявил о выходе из президентской гонки
July 21, 2024
Он также сообщил, что обратится к гражданам Соединенных Штатов позже на этой неделе с более подробной информацией о своем решении.
Байден назвал единственное условие для снятия с президентской гонки
По словам американского лидера Джо Байдена, он может отказаться от борьбы за президентское кресло только тогда, когда столкнется с серьезными проблемами со здоровьем.
Как отметил глава Белого дома, если врачи сочтут, что состояние здоровья не позволит ему выполнять свои обязанности на посту президента, то он готов к ним прислушиваться.
Что важно понимать, американскому лидеру уже 81 год.
Об этом довольно часто напоминает его главный оппонент в президентской гонке Дональд Трамп, которому 78 лет.
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