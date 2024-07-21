У Трампа готовятся к замене Байдена на Камалу Харрис на выборах

Команда республиканца Дональда Трампа готовится к вероятному предвыборному противостоянию с вице-президентом Камалой Харрис, которая может заменить Джо Байдена в случае прекращения им участия в выборах.

Что известно о подготовке команды Трампа к противостоянию Камали Харрис

Отмечается, что у Трампа уже подготовили материалы по Харрис и другим представителям Демократической партии, которые могли бы стать потенциальной заменой Байдена на выборах.

Авторы материала подчеркивают, что накануне национального съезда Республиканской партии в Милуоки в штате Висконсин команда Трампа подготовила несколько критикующих Гаррис видео для показа делегатам и в эфире.

Камала Харрис

Однако проведение этой кампании было отменено после покушения на Трампа.

Союзники Трампа также начали изучать записи губернаторов-демократов, считающихся потенциальными напарниками Харрис. Советники бывшего президента уделяют особое внимание губернатору Пенсильвании Джошу Шапиро — штату, на победу которого наиболее сосредоточена кампания Трампа, чтобы перекрыть путь демократам в Белый дом, отмечают авторы материала. Поделиться

Собеседники также отметили, что национальный комитет Республиканской партии тщательно отслеживает деятельность Демократической партии, в частности финансирования кампании Байдена.

В материале говорится, что республиканцы даже готовы подать иск в случае, если возникнут вопросы перевода или использования этих средств.

Что известно о первом предвыборном митинге Трампа после покушения на него

По информации CNN, Трамп в субботу провел свой первый предвыборный митинг после покушения.

В частности, своим сторонникам он дерзко заявил, что якобы "получил шар за демократию".

Во время своего почти двухчасового выступления Трамп поблагодарил персонал больницы, в которой его лечили. А также назвал Кори Комператоре, застреленного во время покушения, "героем" и рассказал о двух других раненых лицах - Дэвиде Датче и Джеймсе Копенгавере.