У Трампа готовятся к замене Байдена на Камалу Харрис на выборах

Команда республиканца Дональда Трампа готовится к вероятному предвыборному противостоянию с вице-президентом Камалой Харрис, которая может заменить Джо Байдена в случае прекращения им участия в выборах.
Главные тезисы
- Команда Трампа готовится к возможному предвыборному противостоянию с вице-президентом Камалой Харрис.
- Материалы по Харрис и Демократической партии уже подготовлены, включая критикующие видео и стратегию борьбы.
- Трамп провел первый предвыборный митинг после покушения, высказавшись дерзко и отметив героев инцидента.
- Союзники Трампа изучают записи губернаторов-демократов, готовясь к возможному противостоянию с Харрис и ее союзниками.
- Республиканцы тщательно отслеживают финансирование кампании Байдена и готовы подать иск по вопросам использования этих средств.
Что известно о подготовке команды Трампа к противостоянию Камали Харрис
Отмечается, что у Трампа уже подготовили материалы по Харрис и другим представителям Демократической партии, которые могли бы стать потенциальной заменой Байдена на выборах.
Авторы материала подчеркивают, что накануне национального съезда Республиканской партии в Милуоки в штате Висконсин команда Трампа подготовила несколько критикующих Гаррис видео для показа делегатам и в эфире.
Однако проведение этой кампании было отменено после покушения на Трампа.
Собеседники также отметили, что национальный комитет Республиканской партии тщательно отслеживает деятельность Демократической партии, в частности финансирования кампании Байдена.
В материале говорится, что республиканцы даже готовы подать иск в случае, если возникнут вопросы перевода или использования этих средств.
Что известно о первом предвыборном митинге Трампа после покушения на него
По информации CNN, Трамп в субботу провел свой первый предвыборный митинг после покушения.
В частности, своим сторонникам он дерзко заявил, что якобы "получил шар за демократию".
Во время своего почти двухчасового выступления Трамп поблагодарил персонал больницы, в которой его лечили. А также назвал Кори Комператоре, застреленного во время покушения, "героем" и рассказал о двух других раненых лицах - Дэвиде Датче и Джеймсе Копенгавере.
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