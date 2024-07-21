Трамп заявил о "прекрасном послании" от Си Цзиньпина
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Политика
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Трамп заявил о "прекрасном послании" от Си Цзиньпина

Трамп
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Источник:  Reuters

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, после покушения неделю назад он получил специальное послание от лидера Китая Си Цзиньпина.

Главные тезисы

  • Трамп напомнил о своих дружеских отношениях с президентом КНР, обсуждая экономическую политику относительно Китая.
  • Иран намеревался ликвидировать бывшего президента США, что привело к ужесточению мер безопасности вокруг Трампа.
  • Пока нет доказательств, что стрелок на митинге был связан с планами официального Тегерана.

Трамп намекает на дружеские отношения с президентом КНР

Лидер республиканцев публично похвастался посланием от главы Китая во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган.

Стоит отметить, что это было первое выступление для него после пережитого покушения.

(Си — ред.) написал мне прекрасную записку на днях, когда услышал о случившемся, — заявил Дональд Трамп.

Что важно понимать, американский политик вспомнил письмо Си, обсуждая экономическую политику в отношении Китая во время своего президентства.

Я очень хорошо ладил с президентом Си, — в очередной раз напомнил экс-глава США.

Во время выступления Дональд Трамп также упоминал послания от других мировых лидеров после покушения.

Смотрите видео покушения на Дональда Трампа:

Иран может попытаться ликвидировать Трампа

Как удалось узнать разведке США, Иран намеревался ликвидировать бывшего президента США Дональда Трампа.

Ввиду этих данных Секретная служба США существенно усилила меры безопасности вокруг лидера республиканцев.

Это произошло после того, как она впервые узнала планы официального Тегерана.

Как утверждают анонимные источники журналистов, пока нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, стрелявший в бывшего президента на митинге, был связан с этими намерениями Ирана.

Кроме того, сообщается, что Секретная служба и кампания Трампа проинформировали об угрозе еще до начала субботнего выступления кандидата в президента США.

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