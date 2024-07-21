Трамп заявил о "прекрасном послании" от Си Цзиньпина

По словам бывшего президента США Дональда Трампа, после покушения неделю назад он получил специальное послание от лидера Китая Си Цзиньпина.

Трамп намекает на дружеские отношения с президентом КНР

Лидер республиканцев публично похвастался посланием от главы Китая во время выступления на предвыборном мероприятии в штате Мичиган.

Стоит отметить, что это было первое выступление для него после пережитого покушения.

(Си — ред.) написал мне прекрасную записку на днях, когда услышал о случившемся, — заявил Дональд Трамп. Поделиться

Что важно понимать, американский политик вспомнил письмо Си, обсуждая экономическую политику в отношении Китая во время своего президентства.

Я очень хорошо ладил с президентом Си, — в очередной раз напомнил экс-глава США. Поделиться

Во время выступления Дональд Трамп также упоминал послания от других мировых лидеров после покушения.

Смотрите видео покушения на Дональда Трампа:

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Иран может попытаться ликвидировать Трампа

Как удалось узнать разведке США, Иран намеревался ликвидировать бывшего президента США Дональда Трампа.

Ввиду этих данных Секретная служба США существенно усилила меры безопасности вокруг лидера республиканцев.

Это произошло после того, как она впервые узнала планы официального Тегерана.

Как утверждают анонимные источники журналистов, пока нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, стрелявший в бывшего президента на митинге, был связан с этими намерениями Ирана.

Кроме того, сообщается, что Секретная служба и кампания Трампа проинформировали об угрозе еще до начала субботнего выступления кандидата в президента США.