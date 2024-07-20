Захочет разгромить РФ. Эксперт спрогнозировал логику действий Трампа

По убеждению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Украина не потеряет поддержку США, наоборот - она может стать еще более мощной.
Главные тезисы
- Возвращение Трампа на пост президента может сделать Украину еще сильнее на фоне войны с РФ.
- Трамп хочет войти в историю как победитель, поэтому он стремится к разгрому РФ.
- Прогнозируя действия Трампа, трудно предсказать все его шаги, но они могут иметь существенные последствия для Украины.
Трамп не заинтересован в победе России
По словам эксперта, нельзя забывать о том, что Дональд Трамп — тщеславный, самовлюбленный человек, желающий войти в историю не меньше, чем нелегитимный президент РФ Владимир Путин.
Если он возглавит Белый дом, то получит уникальную возможность стать одним из тех президентов, который был бы причастен к победе уровня Второй мировой войны, да еще и в контексте противостояния США — Россия.
Именно поэтому Трамп тоже захочет разгромить РФ.
Несмотря на то, что Дональд Трамп хочет казаться "голубем мира", он осознает, что нужно поставить точку в войне с позиции победителя.
Зеленский отреагировал на заявление Трампа о "завершении войны за 24 часа" — смотрите видео:
Украина может получить от Трампа еще больше помощи
По словам Александра Коваленко, спрогнозировать все решения и шаги республиканца невозможно, ведь это очень сложная политическая фигура.
Он действительно может повлиять на ход истории и изменить развитие событий в войне РФ против Украины.
Вполне возможно, что победа Трампа заставит Украину изменять свою внешнюю политику, чтобы найти с новым американским лидером общий язык.
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