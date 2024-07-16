Кто на самом деле хочет ликвидировать Трампа — данные разведки США

Как удалось узнать американским разведчикам, Иран намеревался ликвидировать бывшего президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- По данным американских разведчиков, Иран планировал ликвидировать бывшего президента США Дональда Трампа.
- Секретная служба США усилила меры безопасности вокруг лидера республиканцев.
- Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании, где он получил ранение уха.
Трамп — один из главных врагов Ирана
В последние недели Секретная служба США существенно усилила меры безопасности вокруг лидера республиканцев.
Это произошло после того, как она впервые узнала о планах официального Тегерана.
По словам инсайдеров, нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, стрелявший в бывшего президента на митинге, был связан с этими намерениями Ирана.
Кроме того, указано, что Секретная служба и кампания Трампа проинформировали об угрозе еще до начала субботнего выступления кандидата в президента США.
Покушение на Трампа. Что важно знать
Томас Мэтью Крукс начал стрельбу во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.
Дональд Трамп мгновенно упал на колени — люди вокруг начали кричать и тоже падать на землю.
На стрельбу молниеносно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и вывезла с места происшествия.
На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.
Кроме стрелка, которого ликвидировал снайпер, во время покушения погиб один гражданский.
Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.
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