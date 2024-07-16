Кто на самом деле хочет ликвидировать Трампа — данные разведки США

Трамп — один из главных врагов Ирана

В последние недели Секретная служба США существенно усилила меры безопасности вокруг лидера республиканцев.

Это произошло после того, как она впервые узнала о планах официального Тегерана.

По словам инсайдеров, нет никаких признаков того, что Томас Мэтью Крукс, стрелявший в бывшего президента на митинге, был связан с этими намерениями Ирана.

Кроме того, указано, что Секретная служба и кампания Трампа проинформировали об угрозе еще до начала субботнего выступления кандидата в президента США.

В ответ на растущую угрозу Секретная служба резко увеличила ресурсы и средства для защиты бывшего президента Трампа. Все это было сделано накануне покушения, — сказано в сообщении. Поделиться

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Покушение на Трампа. Что важно знать

Томас Мэтью Крукс начал стрельбу во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.

Дональд Трамп мгновенно упал на колени — люди вокруг начали кричать и тоже падать на землю.

На стрельбу молниеносно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и вывезла с места происшествия.

На видео видно, что лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Кроме стрелка, которого ликвидировал снайпер, во время покушения погиб один гражданский.

Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.