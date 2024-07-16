Хто насправді хоче ліквідувати Трампа — дані розвідки США

Трамп — один з головних ворогів Ірану

Протягом останніх тижнів Секретна служба США суттєво посилила заходи безпеки довкола лідера республіканців.

Це стало після того, як вона вперше дізналася про плани офіційного Тегерана.

За словами інсайдерів, немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у колишнього президента на мітингу, був пов'язаний з цими намірами Ірану.

Окрім того, наголошується, що Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього виступу кандидата в президента США.

У відповідь на зростаючу загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси і засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні замаху, — йдеться в повідомленні. Поширити

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Замах на Трампа. Що важливо знати

Томас Метью Крукс почав стрілянину під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.

Дональд Трамп миттєво впав на коліна — люди довкола почали кричати й також падати на землю.

На стрілянину блискавично відреагувала охорона, яка вивела Дональда Трампа зі сцени та вивезла з місця події.

На відео видно, що обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Окрім стрільця, якого ліквідував снайпер, під час замаху загинув один цивільний.

Дональд Трамп заявив, що не збирається здаватися й планує повернутися у Білий дім.