Захоче розгромити РФ. Експерт спрогнозував логіку дій Трампа

На переконання військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у разі повернення Дональда Трампа у Білий дім, Україна не втратить підтримку США, навпаки - вона може стати ще потужнішою.
Головні тези:
- Повернення Трампа на пост президента може зробити Україну ще потужнішою на тлі війни з РФ.
- Трамп хоче увійти в історію як переможець, тому він прагне розгрому РФ.
- Прогнозуючи дії Трампа, важко передбачити всі його кроки, але вони можуть мати суттєві наслідки для України.
Трамп не зацікавлений у перемозі Росії
За словами експерта, не можна забувати про те, що Дональд Трамп — марнославна, самозакохана людина, яка хоче увійти в історію не менше, ніж нелегітимний президент РФ Володимир Путін.
Якщо він знову очолить Білий дім, то отримає унікальну можливість стати одним із тих президентів, який був би причетний до перемоги рівня Другої світової війни, та ще й у контексті протистояння США-Росія.
Саме тому Трамп також захоче розгромити РФ.
Попри те, що Дональд Трамп хоче здаватися “голубом миру”, він усвідомлює, що потрібно поставити крапку у війні з позиції саме переможця.
Зеленський відреагував на заяву Трампа про "завершення війни за 24 години" — дивіться відео:
Україна може отримати від Трампа ще більше допомоги
За словами Олександра Коваленка, спрогнозувати усі рішення та кроки республіканця неможливо, адже він дуже складна політична фігура.
Він дійсно може вплинути на хід історії й змінити розвиток подій у війні РФ проти України.
Цілком можливо, що перемога Трампа змусить Україну змінювати і свою зовнішню політику, щоб знайти з новим американським лідером спільну мову.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-