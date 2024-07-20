Захоче розгромити РФ. Експерт спрогнозував логіку дій Трампа

На переконання військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у разі повернення Дональда Трампа у Білий дім, Україна не втратить підтримку США, навпаки - вона може стати ще потужнішою.

Трамп не зацікавлений у перемозі Росії

За словами експерта, не можна забувати про те, що Дональд Трамп — марнославна, самозакохана людина, яка хоче увійти в історію не менше, ніж нелегітимний президент РФ Володимир Путін.

Якщо він знову очолить Білий дім, то отримає унікальну можливість стати одним із тих президентів, який був би причетний до перемоги рівня Другої світової війни, та ще й у контексті протистояння США-Росія.

Саме тому Трамп також захоче розгромити РФ.

Як на фактичному програші у війні, в якій противник практично виснажений, можна увійти в історію переможцем? — цікавиться Олександр Коваленко. Поширити

Попри те, що Дональд Трамп хоче здаватися “голубом миру”, він усвідомлює, що потрібно поставити крапку у війні з позиції саме переможця.

Зеленський відреагував на заяву Трампа про "завершення війни за 24 години" — дивіться відео:

Україна може отримати від Трампа ще більше допомоги

За словами Олександра Коваленка, спрогнозувати усі рішення та кроки республіканця неможливо, адже він дуже складна політична фігура.

Він дійсно може вплинути на хід історії й змінити розвиток подій у війні РФ проти України.

Цілком можливо, що перемога Трампа змусить Україну змінювати і свою зовнішню політику, щоб знайти з новим американським лідером спільну мову.