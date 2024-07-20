Зеленський провів переговори з Трампом — про що домовилися
Категорія
Політика
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Зеленський провів переговори з Трампом — про що домовилися

Володимир Зеленський
Зеленський і Трамп

Уночі 20 липня стало відомо про те, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Лідер України та кандидат у президенти США обговорили питання зміцнення можливості України протистояти російському терору.
  • Сторони домовились обговорити питання миру та стійкості під час особистої зустрічі.
  • Дональд Трамп у своєму зверненні пообіцяв принести мир у світ та покласти край війні, що призвела до багатьох жертв.

Перемовини Зеленського та Трампа — перші подробиці

За словами глави держави, він привітав американського політика з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії, жертвою якого став колишній очільник Білого дому.

Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами Володимира Зеленського, він та увесь український народ буде щиро вдячний США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.

Глава держави нагадав Дональду Трампу, що російські удари по містах і селах України тривають щодня.

Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим, — підсумував Володимир Зеленський.

Як Трамп прокоментував розмову з Зеленським

Факт переговорів з українським лідером кандидат у президенти США офіційно підтвердив у мережі Truthsocial.

Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Кандидат у президенти США

Як запевнив республіканець, представники української та російської влади нібито зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка “покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".

Яким чином це буде втілено — Трамп знову не пояснив.

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