Зеленський провів переговори з Трампом — про що домовилися

Уночі 20 липня стало відомо про те, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Перемовини Зеленського та Трампа — перші подробиці

За словами глави держави, він привітав американського політика з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії, жертвою якого став колишній очільник Білого дому.

Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави. Володимир Зеленський Президент України

За словами Володимира Зеленського, він та увесь український народ буде щиро вдячний США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.

Глава держави нагадав Дональду Трампу, що російські удари по містах і селах України тривають щодня.

Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим, — підсумував Володимир Зеленський. Поширити

Як Трамп прокоментував розмову з Зеленським

Факт переговорів з українським лідером кандидат у президенти США офіційно підтвердив у мережі Truthsocial.

Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Дональд Трамп Кандидат у президенти США

Як запевнив республіканець, представники української та російської влади нібито зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка “покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".