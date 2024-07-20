Зеленський провів переговори з Трампом — про що домовилися

Уночі 20 липня стало відомо про те, що український лідер Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Головні тези:
- Лідер України та кандидат у президенти США обговорили питання зміцнення можливості України протистояти російському терору.
- Сторони домовились обговорити питання миру та стійкості під час особистої зустрічі.
- Дональд Трамп у своєму зверненні пообіцяв принести мир у світ та покласти край війні, що призвела до багатьох жертв.
Перемовини Зеленського та Трампа — перші подробиці
За словами глави держави, він привітав американського політика з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії, жертвою якого став колишній очільник Білого дому.
За словами Володимира Зеленського, він та увесь український народ буде щиро вдячний США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.
Глава держави нагадав Дональду Трампу, що російські удари по містах і селах України тривають щодня.
Як Трамп прокоментував розмову з Зеленським
Факт переговорів з українським лідером кандидат у президенти США офіційно підтвердив у мережі Truthsocial.
Як запевнив республіканець, представники української та російської влади нібито зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка “покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання".
Яким чином це буде втілено — Трамп знову не пояснив.
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