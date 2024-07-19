Зеленський відреагував на заяву Трампа про “завершення війни за 24 години" — відео

Володимир Зеленський прокоментував заяву колишнього президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.
Головні тези:
- Президент України наголосив на тому, що завершення конфлікту за такий короткий період може мати серйозні наслідки для України.
- За словами Зеленського, завершення війни за 24 години може призвести до здачі українських територій та зняття санкцій проти Росії.
- Розмова Зеленського та Трампа відбудеться в контексті стурбованості Європейського Союзу щодо політики Трампа у відношенні війни Росії проти України.
Завершення війни “за 24 години” означатиме здачу українських територій
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.
На його переконання, розплачуватися за це довелося б Україні.
За словами президента, він розуміє, що це означає — зупинити бої, віддати території та забути про санкції.
Зеленський і Трамп проведуть телефонні переговори — відома причина
Український президент Володимир Зеленський та ексочільник США Дональд Трамп запланували першу телефонну розмову після того, як Трамп залишив Білий дім.
19 липня запланована телефонна розмова кандидата у президенти США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.
Зазначимо, що Трамп та Зеленський проведуть першу телефонну розмову з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Телефонна розмова відбудеться на тлі стурбованості ЄС щодо політики Дональда Трампа в питаннях війни Росії проти України, та можливої перемоги кандидата на виборах у США.
Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого періоду точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.
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