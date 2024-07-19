Зеленський відреагував на заяву Трампа про “завершення війни за 24 години" — відео

Володимир Зеленський прокоментував заяву колишнього президента США Дональда Трампа завершити війну в Україні за "24 години". На його думку, платити за це довелося б Україні.

Завершення війни “за 24 години” означатиме здачу українських територій

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю BBC.

Усі будуть щасливі, якщо одна особа у світі, неважливо — Дональд Трамп чи хтось інший, нехай Дональд Трамп, змогла б зупинити війну за 24 години. Але питання у тому, якою ціною і хто її платитиме. Володимир Зеленський Президент України

На його переконання, розплачуватися за це довелося б Україні.

Я не маю на увазі, що його (Трампа, — ред.) ідея у тому, щоб змусити нас платити. Але якщо він хоче зробити це протягом 24 годин, простий спосіб — це змусити нас заплатити — наголосив він. Поширити

За словами президента, він розуміє, що це означає — зупинити бої, віддати території та забути про санкції.

Це означатиме просто зупинитися — і віддати (території — ред.), і забути. Санкції знімуть, Путін отримає землю, зробить із цього перемогу для свого суспільства. Ми ніколи на це не підемо і немає нікого у світі, хто може підштовхнути нас до цього, — резюмував Зеленський. Поширити

Зеленський і Трамп проведуть телефонні переговори — відома причина

Український президент Володимир Зеленський та ексочільник США Дональд Трамп запланували першу телефонну розмову після того, як Трамп залишив Білий дім.

19 липня запланована телефонна розмова кандидата у президенти США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

Зазначимо, що Трамп та Зеленський проведуть першу телефонну розмову з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Телефонна розмова відбудеться на тлі стурбованості ЄС щодо політики Дональда Трампа в питаннях війни Росії проти України, та можливої перемоги кандидата на виборах у США.

Одне з джерел попередило, що графіки часто змінюються. Протягом деякого періоду точилися дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та президентом України.