Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Він також представив свого кандидата в віцепрезиденти — сенатора від штату Огайо Джеймса Девіда Венс
Головні тези:
- Джеймс Венс виступає проти надання допомоги Україні.
- Будучи претендентами на президентські вибори, Трамп і Байден отримали підтримку делегатів для висування у головних змаганнях.
- Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року.
- Позиція Джеймса Девіда Венса відображається в його виступах проти надання допомоги Україні та суперечить політиці підтримки інших країн.
Хто стане віцепрезидентом Трампа
Як зазначається, Трамп був імовірним номінантом протягом декількох місяців. Але саме голосування делегатів Республіканського національного комітету в Мілуокі зробило його кандидатуру офіційною.
Про обрання Венса кандидатом у віцепрезиденти Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
Що відомо про Джеймса Девіда Венса та його позицію щодо України
Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. У квітні 2023 року він разом з 18 іншими представниками республіканської партії США підписав листа президенту США Джо Байдену, в якому зазначається що «необмежена допомога Україні Сполученими Штатами Америки має бути припинена».
Він також пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть привʼязані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни.
В грудні він заявляв, що Україні, імовірно, доведеться «поступитися деякою територією» Росії, щоб припинити бойові дії.
Крім того, коли українське видання Texty.org.ua написало матеріал про американців, які виступають проти допомоги Україні, Ді Венс був одним із тих, хто вимагав припинити підтримку видання Сполученими Штатами.
Чергові президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Експрезидент США, мільярдер Дональд Трамп і чинний президент Джо Байден отримали необхідну кількість голосів делегатів для висування в президенти США. Ні Трамп, ні Байден офіційно не стануть кандидатами від партій доти, доки національні зʼїзди не проголосують цього літа за їхнє обрання.
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