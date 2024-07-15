Трамп представил своего кандидата в вице-президенты. Что о нем известно

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он также представил своего кандидата в вице-президенты — сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса
Главные тезисы
- Джей Ди выступает против помощи Украине и призывает к прекращению финансовой поддержки со стороны США
- Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года, где Трамп и Байден также являются потенциальными кандидатами
- Избрание 47-го президента США состоится после национальных съездов партий
Кто станет вице-президентом Трампа
Как отмечается, Трамп был вероятным номинантом в течение нескольких месяцев. Но именно голосование делегатов Республиканского национального комитета в Милуоки сделало его кандидатуру официальной.
Об избрании Венса кандидатом в вице-президенты Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Что известно о Джеймсе Дэвиде Венсе и его позиции в отношении Украины
Вэнс последовательно выступает против помощи Украине. В апреле 2023 года он вместе с 18 другими представителями республиканской партии США подписал письмо президенту США Джо Байдену, в котором говорится, что «неограниченная помощь Украине Соединенными Штатами Америки должна быть прекращена».
Он также пригрозил блокировать такие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны.
В декабре он заявлял, что Украине, вероятно, придется «уступить некоторую территорию» России, чтобы прекратить боевые действия.
Кроме того, когда украинское издание Texty.org.ua написало материал об американцах, выступающих против помощи Украине, Ди Вэнс был одним из тех, кто потребовал прекратить поддержку издания Соединенными Штатами .
Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Экспрезидент США, миллиардер Дональд Трамп и действующий президент Джо Байден получили требуемое количество голосов делегатов для выдвижения в президенты США. Ни Трамп, ни Байден официально не станут кандидатами от партий, пока национальные съезды не проголосуют этим летом за их избрание.
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