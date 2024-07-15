Трамп представил своего кандидата в вице-президенты. Что о нем известно

Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он также представил своего кандидата в вице-президенты — сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса

Кто станет вице-президентом Трампа

Как отмечается, Трамп был вероятным номинантом в течение нескольких месяцев. Но именно голосование делегатов Республиканского национального комитета в Милуоки сделало его кандидатуру официальной.

Об избрании Венса кандидатом в вице-президенты Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Как вице-президент, Джей Ди будет продолжать бороться за нашу Конституцию, будет стоять рядом с нашими войсками и сделает все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку снова большой, — говорится в сообщении. Поделиться

Что известно о Джеймсе Дэвиде Венсе и его позиции в отношении Украины

Вэнс последовательно выступает против помощи Украине. В апреле 2023 года он вместе с 18 другими представителями республиканской партии США подписал письмо президенту США Джо Байдену, в котором говорится, что «неограниченная помощь Украине Соединенными Штатами Америки должна быть прекращена».

Он также пригрозил блокировать такие пакеты, если они не будут привязаны к стратегии скорейшего завершения российско-украинской войны.

В декабре он заявлял, что Украине, вероятно, придется «уступить некоторую территорию» России, чтобы прекратить боевые действия.

Кроме того, когда украинское издание Texty.org.ua написало материал об американцах, выступающих против помощи Украине, Ди Вэнс был одним из тех, кто потребовал прекратить поддержку издания Соединенными Штатами .