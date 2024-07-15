По словам руководителя комитета по вопросам внутренней безопасности Сената США, демократа Гэри Питерса, комитет начинает двухпартийное расследование покушения на республиканца Дональда Трампа.

Что известно о намерениях Сената США провести расследование по покушению на Трампа

В комитете надеются ускорить процесс и провести слушания до того, как Сенат уйдет на августовские каникулы.

Мы собираемся провести расследование, двухпартийное расследование комитета по вопросам внутренней безопасности, чтобы рассмотреть произошедшие события и определить, были ли пробелы в системе безопасности, которые мы должны закрыть. Мы постараемся ускорить это. Поэтому сейчас мы просим провести подробные брифинги для членов комитета, – объяснил Гэри Питерс. Поделиться

Дональд Трамп

Он добавил, что сенаторы будут использовать свое расследование сбоев в системе безопасности нападения на Капитолий 6 января 2021 как "шаблон" для этих новых слушаний.

Если вы помните, мы провели комплексную оценку безопасности после 6 января. В том расследовании мы предоставили ряд рекомендаций, и значительная часть этих рекомендаций теперь включена в практику безопасности здесь, в Капитолии, подчеркнул Питерс. Поделиться

Питерс сообщил, что вчера он долго разговаривал с министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом и что ФБР "сейчас проводит брифинг" для него.

Что известно о новых подробностях покушения на Трампа

По информации ФБР, в Трампа во время митинга 13 июля стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка в Пенсильвании.

Он стрелял с крыши производственного предприятия в более чем 119 метрах от сцены, на которой находился бывший президент США.

По информации журналистов издания со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правоохранительных органах США, подозреваемый в нападении на Дональда Трампа за час до покушения приобрел 50 патронов в одном из местных оружейных магазинов.

При этом в издании отмечают, что подозреваемый в покушении на Трампа Томас Мэтью Крукс являлся членом спортивного клуба со стрельбом на 180 метров.

Федеральное бюро расследований США рассматривает стрельбу на предвыборном митинге бывшего президента Дональда Трампа, как покушение на убийство и как возможный внутренний террористический акт.

Отмечают, что на этом этапе расследование в ФБР считают, что нападающий на Трампа действовал самостоятельно.