В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывчатку
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Политика
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В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывчатку

Дональд Трамп
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Источник:  CNN

Американские правоохранители обнаружили в автомобиле лица, подозреваемого в совершении покушения на республиканца Дональда Трампа, обнаружили взрывчатку.

Главные тезисы

  • В автомобиле подозреваемого в покушении на Трампа была обнаружена взрывчатка, наряду с другими подробностями инцидента.
  • Идентифицированный стрелок, 20-летний Томас Мэтью Крукс, вызвал обсуждения и споры в обществе и СМИ.
  • Последствия покушения на Трампа могли быть катастрофическими, поднимая волну эмоций и анализов на политической арене.
  • Влияние инцидента на опрос общественного мнения и решимость республиканцев прийти и проголосовать на выборах.
  • Инцидент с покушением на Трампа может повлиять на его известность и поддержку со стороны его базы в предстоящих событиях.

Что известно о новых подробностях совершения покушения на Трампа

По информации источников в правоохранительных органах США, у подозреваемого в совершении покушения на Трампа обнаружили взрывчатые вещества в автомобиле и в доме по месту жительства.

Стрелка идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

У подозреваемого в покушении на Трампа обнаружили взрывчатку
Покушение на Дональда Трампа

Власти говорят, что он произвел несколько выстрелов с крыши здания неподалеку от места проведения митинга, прежде чем его убили агенты секретной службы.

Что известно о последствиях совершения покушения на Трампа

По информации журналистов The Sunday Times, Дональд Трамп мог умереть в субботу, 13 июля.

Еще один дюйм означал бы катастрофические травмы и историю, более похожую на выстрел, попавший в голову Джона Кеннеди. Как и в обоих этих случаях, покушение на Трампа породило многочисленные знаковые образы – в случае Трампа кулак, размахивающий воздухом, толпа агентов Секретной службы, пытающихся одновременно защитить и вывести его со сцены, и его возгласы: "Сражайся! "Сражайся! Сражайся! – говорится в материале издания.

В то же время авторы отмечают, что если в 2023 году определяющим образом Трампа был его дерзкий снимок, то в 2024 году это его дерзкое, забрызганное кровью лицо.

Это может показаться циничным, но в год выборов эти фотографии и видеоклипы будут крутить снова и снова, чтобы поддержать Трампа как мужественного, непобедимого героя. Известность Рейгана получила по крайней мере кратковременный импульс отчасти из-за того, что он стоически и радушно переносил свои ранения. Любое изменение популярности Трампа может зависеть от того, будет ли он последовать примеру 40-го президента, - подчеркивают аналитики издания.

Он прогнозирует, что Трамп "наверняка получит героический прием на республиканском съезде на следующей неделе и может получить толчок в опросах общественного мнения".

Энтузиазм и решимость республиканцев прийти и проголосовать, вероятно, возрастет – значительный толчок, поскольку это "выборы явки" между двумя кандидатами, вызывающими большое презрение. Тот, кто сможет убедить большую часть природной базы поддержки своей партии не быть безразличным, станет победителем, – подчеркивается в материале издания.

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