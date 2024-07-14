Что известно о новых подробностях совершения покушения на Трампа

По информации источников в правоохранительных органах США, у подозреваемого в совершении покушения на Трампа обнаружили взрывчатые вещества в автомобиле и в доме по месту жительства.

Стрелка идентифицировали как 20-летнего Томаса Мэтью Крукса из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Покушение на Дональда Трампа

Власти говорят, что он произвел несколько выстрелов с крыши здания неподалеку от места проведения митинга, прежде чем его убили агенты секретной службы.

Что известно о последствиях совершения покушения на Трампа

По информации журналистов The Sunday Times, Дональд Трамп мог умереть в субботу, 13 июля.

Еще один дюйм означал бы катастрофические травмы и историю, более похожую на выстрел, попавший в голову Джона Кеннеди. Как и в обоих этих случаях, покушение на Трампа породило многочисленные знаковые образы – в случае Трампа кулак, размахивающий воздухом, толпа агентов Секретной службы, пытающихся одновременно защитить и вывести его со сцены, и его возгласы: "Сражайся! "Сражайся! Сражайся! – говорится в материале издания. Поделиться

В то же время авторы отмечают, что если в 2023 году определяющим образом Трампа был его дерзкий снимок, то в 2024 году это его дерзкое, забрызганное кровью лицо.

Это может показаться циничным, но в год выборов эти фотографии и видеоклипы будут крутить снова и снова, чтобы поддержать Трампа как мужественного, непобедимого героя. Известность Рейгана получила по крайней мере кратковременный импульс отчасти из-за того, что он стоически и радушно переносил свои ранения. Любое изменение популярности Трампа может зависеть от того, будет ли он последовать примеру 40-го президента, - подчеркивают аналитики издания. Поделиться

Он прогнозирует, что Трамп "наверняка получит героический прием на республиканском съезде на следующей неделе и может получить толчок в опросах общественного мнения".