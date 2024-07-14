Американські правоохоронці виявили в автівці особи, підозрюваної у скоєнні замаху на республіканця Дональда Трампа, виявили вибухівку.
Головні тези:
- У підозрюваного у замаху на Трампа виявили вибухівку в автівці та в будинку за місцем проживання.
- Стрілка ідентифіковано як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
- Замах на Трампа породив численні образи, які відображають його зухвалість та перипетії на шляху до перемоги.
- Популярність Трампа може зрости через інцидент на республіканському з'їзді та позитивний вплив на опитування громадської думки.
- Рішення республіканців прийти та проголосувати може визначити вибори та успіх кандидата, здатного переконати свою базу підтримки.
Що відомо про нові подробиці скоєння замаху на Трампа
За інформацією джерел видання у правоохоронних органах США, у підозрюваного у скоєнні замаху на Трампа виявили вибухові речовини в автівці та у будинку за місцем проживання.
Стрілка ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.
Що відомо про наслідки скоєння замаху на Трампа
За інформацією журналістів The Sunday Times, Дональд Трамп міг би померти у суботу, 13 липня.
Водночас автори зазначають, що якщо у 2023 році визначальним образом Трампа був його зухвалий знімок, то у 2024 році - це його зухвале, забризкане кров'ю обличчя.
Він прогнозує, що Трамп "напевно отримає героїчний прийом на республіканському з'їзді наступного тижня і може отримати поштовх в опитуваннях громадської думки".