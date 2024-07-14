В автівці підозрюваного у замаху на Трампа виявили вибухівку
Категорія
Політика
Дата публікації

В автівці підозрюваного у замаху на Трампа виявили вибухівку

Дональд Трамп
Джерело:  CNN

Американські правоохоронці виявили в автівці особи, підозрюваної у скоєнні замаху на республіканця Дональда Трампа, виявили вибухівку. 

Головні тези:

  • У підозрюваного у замаху на Трампа виявили вибухівку в автівці та в будинку за місцем проживання.
  • Стрілка ідентифіковано як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.
  • Замах на Трампа породив численні образи, які відображають його зухвалість та перипетії на шляху до перемоги.
  • Популярність Трампа може зрости через інцидент на республіканському з'їзді та позитивний вплив на опитування громадської думки.
  • Рішення республіканців прийти та проголосувати може визначити вибори та успіх кандидата, здатного переконати свою базу підтримки.

Що відомо про нові подробиці скоєння замаху на Трампа

За інформацією джерел видання у правоохоронних органах США, у підозрюваного у скоєнні замаху на Трампа виявили вибухові речовини в автівці та у будинку за місцем проживання.

Стрілка ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

У пидзрюваного у замаху на Трампа виявили вибухівку
Замах на Дональда Трампа

Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.

Що відомо про наслідки скоєння замаху на Трампа

За інформацією журналістів The Sunday Times, Дональд Трамп міг би померти у суботу, 13 липня.

Ще один дюйм означав би катастрофічні травми і історію, більш схожу на постріл, який влучив у голову Джона Кеннеді. Як і в обох цих випадках, замах на Трампа породив численні знакові образи - у випадку Трампа кулак, що розмахує повітрям, натовп агентів Секретної служби, які намагаються одночасно захистити і вивести його зі сцени, і його вигуки: "Бийся! "Бийся! Бийся! - йдеться у матеріалі видання.

Водночас автори зазначають, що якщо у 2023 році визначальним образом Трампа був його зухвалий знімок, то у 2024 році - це його зухвале, забризкане кров'ю обличчя.

Це може здатися цинічним, але в рік виборів ці фотографії та відеокліпи будуть крутити знову і знову, щоб підтримати Трампа як мужнього, непереможного героя. Популярність Рейгана отримала принаймні короткочасний імпульс частково через те, що він стоїчно і привітно переносив свої поранення. Будь-яка зміна популярності Трампа може залежати від того, чи наслідуватиме він приклад 40-го президента, - підкреслюють аналітики видання.

Він прогнозує, що Трамп "напевно отримає героїчний прийом на республіканському з'їзді наступного тижня і може отримати поштовх в опитуваннях громадської думки".

Ентузіазм і рішучість республіканців прийти і проголосувати, ймовірно, зросте - значний поштовх, оскільки це "вибори явки" між двома кандидатами, які викликають велике презирство. Той, хто зможе переконати більшу частину природної бази підтримки своєї партії не бути байдужим, стане переможцем, - підкреслюється у матеріалі видання.

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