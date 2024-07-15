Суд закрыл дело Трампа по поводу засекреченных документов

Окружной суд США закрыл уголовное дело против Дональда Трампа по обращению с секретными документами.

Судья решила закрыть дело против Трампа

Как отмечается, судья Айлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США специального прокурора Джека Смита нарушает положения Конституции США.

Суд убежден, что обвинение специального прокурора Смита в этом иске нарушает два краеугольных камня нашей конституционной системы — роль Конгресса в назначении конституционных должностных лиц и роль Конгресса в санкционировании расходов законом, — подытожила Кэннон. Поделиться

Закрытие дела произошло незадолго до начала национального съезда Республиканской партии, где Трампа должен быть официально выдвинут кандидатом в президенты.

Решения Кэннон, как ожидается, обжалуют. В других аналогичных делах суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции США назначать специальных прокуроров для проведения политически деликатных расследований.

Что известно о деле Трампа

Дональду Трампу и его партнеру Уолту Наути выдвинули обвинения по 31 пункту по делу об обращении с секретными документами.

По версии обвинения, Трамп хранил засекреченные документы и скрывал их от Федерального большого жюри. Кроме того, он дважды демонстрировал секретные документы другим лицам.

Трамп хранил секретные документы в разных местах в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида), хотя не имел права этого делать, поскольку они содержали информацию об оборонном потенциале США и других стран, а также о ядерной программе США.

Среди документов были материалы ЦРУ, Министерства обороны, Агентства нацбезопасности, Министерства энергетики и Госдепартамента.