Суд закрыл дело Трампа по поводу засекреченных документов

Окружной суд США закрыл уголовное дело против Дональда Трампа по обращению с секретными документами.
Главные тезисы
- Решение судьи подвергло сомнению назначение специального прокурора для расследования против Трампа, ссылаясь на нарушение конституционных положений.
- Ожидается, что решение суда будет обжаловано, учитывая прецеденты, когда министерство юстиции имело право назначать специальных прокуроров в подобных делах.
- Дело Трампа касается обвинений в хранении секретных документов о ядерной программе и оборонном потенциале США, скрытии их от ФБР и демонстрации третьим лицам.
Судья решила закрыть дело против Трампа
Как отмечается, судья Айлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США специального прокурора Джека Смита нарушает положения Конституции США.
Закрытие дела произошло незадолго до начала национального съезда Республиканской партии, где Трампа должен быть официально выдвинут кандидатом в президенты.
Решения Кэннон, как ожидается, обжалуют. В других аналогичных делах суды неоднократно подтверждали право Министерства юстиции США назначать специальных прокуроров для проведения политически деликатных расследований.
Что известно о деле Трампа
Дональду Трампу и его партнеру Уолту Наути выдвинули обвинения по 31 пункту по делу об обращении с секретными документами.
По версии обвинения, Трамп хранил засекреченные документы и скрывал их от Федерального большого жюри. Кроме того, он дважды демонстрировал секретные документы другим лицам.
Трамп хранил секретные документы в разных местах в своей резиденции Мар-а-Лаго (Флорида), хотя не имел права этого делать, поскольку они содержали информацию об оборонном потенциале США и других стран, а также о ядерной программе США.
Среди документов были материалы ЦРУ, Министерства обороны, Агентства нацбезопасности, Министерства энергетики и Госдепартамента.
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