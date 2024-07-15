За словами керівника комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату США, демократа Гері Пітерса, комітет розпочинає двопартійне розслідування щодо замаху на республіканця Дональда Трампа.
Головні тези:
- Сенат США розпочинає двопартійне розслідування щодо замаху на Дональда Трампа.
- Комітет з питань внутрішньої безпеки намагатиметься прискорити процес та провести слухання до серпневих канікул.
- Розслідування буде базуватися на подіях нападу на Капітолій 6 січня 2021 року та видані рекомендації з оцінки безпеки.
- За інформацією ФБР, замах на Трампа здійснив 20-річний Томас Метью Крукс, який діяв самостійно.
- Стрілянина на передвиборчому мітингу розглядається як можливий внутрішній терористичний акт.
Що відомо про наміри Сенату США провести розслідування щодо замаху на Трампа
У комітеті сподіваються прискорити процес і провести слухання до того, як Сенат піде на серпневі канікули.
Він додав, що сенатори використовуватимуть своє розслідування збоїв у системі безпеки нападу на Капітолій 6 січня 2021 року як "шаблон" для цих нових слухань.
Пітерс повідомив, що вчора він довго розмовляв з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, і що ФБР "зараз проводить брифінг" для нього.
Що відомо про нові подробиці стосовно замаху на Трампа
За інформацією ФБР, у Трампа під час мітингу 13 липня стріляв 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, що у Пенсільванії.
Він стріляв із даху виробничого підприємства більш ніж у 119 метрах від сцени, на якій перебував колишній президент США.
За інформацією журналістів видання із посиланням на високопосадовця у правоохоронних органах США, підозрюваний у нападі на Дональда Трампа за годину до замаху придбав 50 патронів в одному із місцевих магазинів зброї.
При цьому у виданні зазначають, що підозрюваний у замаху на Трампа Томас Метью Крукс був членом спортивного клубу зі стрільбищем на 180 метрів.
Наразі ж Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство та як можливий внутрішній терористичний акт.
Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-