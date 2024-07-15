За словами керівника комітету з питань внутрішньої безпеки Сенату США, демократа Гері Пітерса, комітет розпочинає двопартійне розслідування щодо замаху на республіканця Дональда Трампа.

Що відомо про наміри Сенату США провести розслідування щодо замаху на Трампа

У комітеті сподіваються прискорити процес і провести слухання до того, як Сенат піде на серпневі канікули.

Ми збираємося провести розслідування, двопартійне розслідування комітету з питань внутрішньої безпеки, щоб розглянути події, які відбулися, і визначити, чи були прогалини в системі безпеки, які ми повинні закрити. Ми намагатимемося прискорити це. Тому зараз ми просимо провести детальні брифінги для членів комітету, - пояснив Гері Пітерс. Поширити

Дональд Трамп

Він додав, що сенатори використовуватимуть своє розслідування збоїв у системі безпеки нападу на Капітолій 6 січня 2021 року як "шаблон" для цих нових слухань.

Якщо ви пам'ятаєте, ми провели комплексну оцінку безпеки після 6 січня. У тому розслідуванні ми надали низку рекомендацій, і значна частина цих рекомендацій тепер включена в практику безпеки тут, у Капітолії, - підкреслив Пітерс. Поширити

Пітерс повідомив, що вчора він довго розмовляв з міністром внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасом, і що ФБР "зараз проводить брифінг" для нього.

Що відомо про нові подробиці стосовно замаху на Трампа

За інформацією ФБР, у Трампа під час мітингу 13 липня стріляв 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, що у Пенсільванії.

Він стріляв із даху виробничого підприємства більш ніж у 119 метрах від сцени, на якій перебував колишній президент США.

За інформацією журналістів видання із посиланням на високопосадовця у правоохоронних органах США, підозрюваний у нападі на Дональда Трампа за годину до замаху придбав 50 патронів в одному із місцевих магазинів зброї.

При цьому у виданні зазначають, що підозрюваний у замаху на Трампа Томас Метью Крукс був членом спортивного клубу зі стрільбищем на 180 метрів.

Наразі ж Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство та як можливий внутрішній терористичний акт.

Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.