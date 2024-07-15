Як вплине ймовірне президенство Трампа на Україну — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.

Зеленський розповів про очікування від влади республіканців у США

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ розвиватиме відносини зі США незалежно від результатів прийдешніх виборів президента та частини Конгресу.

Зеленський додав, що Україна має підтримку як від Демократичної, так й Республіканської партії. З останньою партією Київ має потужні відносини, що підтвердилось під час візиту президента до штату Юта під час саміту НАТО.

У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів саме республіканців. З великою повагою, я не знаю чи чули ви або бачили, з великою повагою вони відносяться до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати незалежно від того який буде результат, а саме який буде вибір народу США в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Володимир Зеленський Президент України

За словами президента, погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими для нього. Якщо наступним головою Білого дому стане Трамп — Україна працюватиме з ним.

Ми у війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія вона різна, і є такі яструби, меседжі яких більш праві, або більш радикальні, напевне. Але я вам хочу сказати, що більшість республіканської партії підтримує Україну і народ України, — наголосив Зеленський. Поширити

Вибори в США

Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами на посаду голови Білого дому будуть:

Джо Байден від Демократичної партії;

Дональд Трамп від Республіканської партії.

Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Ніккі Гейлі, але вона на початку березня вийшла з перегонів.

ЗМІ зазначали, що Байден показав найкращі результати в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult, присвяченому ключовим штатам США. Це сталося навіть попри те, що виборці дали низьку оцінку виступу президента на дебатах на тлі паніки у його партії.

Так, республіканець Дональд Трамп випереджає демократа Джо Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив із початку опитування у жовтні минулого року.

Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.