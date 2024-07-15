Як вплине ймовірне президенство Трампа на Україну — відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою у США, зокрема Республіканською партією в разі її приходу до влади.
Головні тези:
- Володимир Зеленський стверджує, що Україна має підтримку як від Демократичної, так і Республіканської партії, незалежно від результатів виборів у США.
- За словами Зеленського, більшість членів Республіканської партії підтримує Україну та народ України, навіть у разі обрання Дональда Трампа на посаду президента США.
- У виборах президента США на 2024 рік основними кандидатами є Джо Байден від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії.
- Джо Байден показав кращі результати в опитуваннях у ключових штатах США порівняно з Дональдом Трампом, однак розрив між ними дуже малий, що робить вибори надзвичайно конкурентними.
Зеленський розповів про очікування від влади республіканців у США
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ розвиватиме відносини зі США незалежно від результатів прийдешніх виборів президента та частини Конгресу.
Зеленський додав, що Україна має підтримку як від Демократичної, так й Республіканської партії. З останньою партією Київ має потужні відносини, що підтвердилось під час візиту президента до штату Юта під час саміту НАТО.
За словами президента, погляди обидвох кандидатів на посаду президента США щодо завершення війни в Україні є зрозумілими для нього. Якщо наступним головою Білого дому стане Трамп — Україна працюватиме з ним.
Вибори в США
Вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними кандидатами на посаду голови Білого дому будуть:
Джо Байден від Демократичної партії;
Дональд Трамп від Республіканської партії.
Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй (ООН) Ніккі Гейлі, але вона на початку березня вийшла з перегонів.
ЗМІ зазначали, що Байден показав найкращі результати в опитуванні Bloomberg News/Morning Consult, присвяченому ключовим штатам США. Це сталося навіть попри те, що виборці дали низьку оцінку виступу президента на дебатах на тлі паніки у його партії.
Так, республіканець Дональд Трамп випереджає демократа Джо Байдена лише на 2 відсоткові пункти, 47% проти 45%, у ключових штатах, необхідних для перемоги на виборах у листопаді. Це найменший розрив із початку опитування у жовтні минулого року.
Тепер Байден випереджає Трампа у Мічигані та Вісконсіні. Він знаходиться в межах статистичної похибки опитування в Аризоні, Джорджії, Неваді та Північній Кароліні та відстає найбільше у ключовому штаті Пенсільванія.
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