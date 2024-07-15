Как повлияет вероятное президентство Трампа на Украину — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

Как повлияет вероятное президентство Трампа на Украину — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Как повлияет вероятное президентство Трампа на Украину — ответ Зеленского
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности, Республиканской партией в случае ее прихода к власти.

Главные тезисы

 

  • Президент Украины подчеркнул важность развития отношений с США независимо от результата выборов президента и Конгресса.
  • В случае победы Трампа, Украина готова работать с ним, учитывая поддержку большинства республиканцев.
  • Выборы президента США 2024 года ожидаются с участием Джо Байдена и Дональда Трампа, причем последний показывает крайне маленькое преимущество в ключевых штатах.
  • Байден опережает Трампа в нескольких штатах, что создает напряженную борьбу за победу на выборах в ноябре.

Зеленский рассказал об ожиданиях от власти республиканцев в США

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев будет развивать отношения с США вне зависимости от результатов грядущих выборов президента и части Конгресса.

Зеленский добавил, что у Украины есть поддержка как от Демократической, так и Республиканской партии. С последней партией у Киева есть мощные отношения, что подтвердилось во время визита президента в штат Юта во время саммита НАТО.

У меня была встреча с большим количеством губернаторов именно республиканцев. С большим уважением, я не знаю слышали ли вы или видели, с большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам, ко мне. И я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того, какой будет результат, а именно какой будет выбор народа США в ноябре. Поэтому я здесь больших угроз не вижу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам президента, взгляды обоих кандидатов на пост президента США относительно завершения войны в Украине понятны для него. Если следующим главой Белого дома станет Трамп, Украина будет работать с ним.

Мы в войне, мы эмоциональны. И когда есть неопределенность, а действительно Республиканская партия она разная, и есть такие ястребы, месседжи которых более правы, или более радикальны, наверное. Но я вам хочу сказать, что большинство республиканской партии поддерживают Украину и народ Украины» , — подчеркнул Зеленский.

Выборы в США

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами на должность главы Белого дома будут:

  • Джо Байден от Демократической партии;

  • Дональд Трамп от Республиканской партии.

От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке принимала участие бывший посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Гейли, но она в начале марта вышла из гонки.

СМИ отмечали, что Байден показал лучшие результаты в опросе Bloomberg News/Morning Consult, посвященном ключевым штатам США. Это произошло даже вопреки тому, что избиратели дали низкую оценку выступления президента на дебатах на фоне паники в его партии.

Так, республиканец Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года.

Теперь Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.

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