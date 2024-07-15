Как повлияет вероятное президентство Трампа на Украину — ответ Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности, Республиканской партией в случае ее прихода к власти.
Главные тезисы
- Президент Украины подчеркнул важность развития отношений с США независимо от результата выборов президента и Конгресса.
- В случае победы Трампа, Украина готова работать с ним, учитывая поддержку большинства республиканцев.
- Выборы президента США 2024 года ожидаются с участием Джо Байдена и Дональда Трампа, причем последний показывает крайне маленькое преимущество в ключевых штатах.
- Байден опережает Трампа в нескольких штатах, что создает напряженную борьбу за победу на выборах в ноябре.
Зеленский рассказал об ожиданиях от власти республиканцев в США
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев будет развивать отношения с США вне зависимости от результатов грядущих выборов президента и части Конгресса.
Зеленский добавил, что у Украины есть поддержка как от Демократической, так и Республиканской партии. С последней партией у Киева есть мощные отношения, что подтвердилось во время визита президента в штат Юта во время саммита НАТО.
По словам президента, взгляды обоих кандидатов на пост президента США относительно завершения войны в Украине понятны для него. Если следующим главой Белого дома станет Трамп, Украина будет работать с ним.
Выборы в США
Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Главными кандидатами на должность главы Белого дома будут:
Джо Байден от Демократической партии;
Дональд Трамп от Республиканской партии.
От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке принимала участие бывший посол США в Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Гейли, но она в начале марта вышла из гонки.
СМИ отмечали, что Байден показал лучшие результаты в опросе Bloomberg News/Morning Consult, посвященном ключевым штатам США. Это произошло даже вопреки тому, что избиратели дали низкую оценку выступления президента на дебатах на фоне паники в его партии.
Так, республиканец Дональд Трамп опережает демократа Джо Байдена всего на 2 процентных пункта, 47% против 45%, в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах в ноябре. Это самый маленький разрыв с начала опроса в октябре прошлого года.
Теперь Байден опережает Трампа в Мичигане и Висконсини. Он находится в пределах статистической погрешности опроса в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине и отстает больше всего в ключевом штате Пенсильвания.
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