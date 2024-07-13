Oh my f**king God. В ЕС шокированы выступлением Байдена на саммите НАТО — видео

Европейские лидеры в частных разговорах возмущаются скандальным выступлением американского лидера Джо Байдена, в котором было очень много оговорок и ошибок.

В ЕС теряют надежду на победу Байдена

Союзники Байдена в Европе шокированы тем, что глава Белого дома во время выступления на саммите НАТО представил президента Украины как "Путина", а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".

Один из инсайдеров СМИ поделился своей реакцией

OMFG" ("Oh my f**king God", что примерно можно перевести как "Иосиф драный" — ред.), — написал он журналистам. Поделиться

Европейские политики и дипломаты застыли на сцене, когда услышали странные заявления Байдена, однако продолжали имитировать смех и аплодисменты.

Что важно понимать, на официальном уровне президенту США и его команде своих претензий никто не высказывал.

Лидеры ЕС уже пытаются наладить связи с людьми Трампа

Еще один европейский дипломат, говоривший с Politico на условиях анонимности, рассказал, что его коллеги уже делают все возможное, чтобы наладить контакты с теми, кто может стать частью команды Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США.

По словам другого инсайдера, такие контакты длятся более года и не связаны напрямую с последними скандальными заявлениями американского лидера.

Чиновник из Великобритании озвучил прогноз, что до выборов в США теперь будут говорить прежде всего о здоровье Байдена, а также о том, что он "превращается в посмешище во всем мире".