Oh my f**king God. В ЕС шокированы выступлением Байдена на саммите НАТО — видео

Европейские лидеры в частных разговорах возмущаются скандальным выступлением американского лидера Джо Байдена, в котором было очень много оговорок и ошибок.
Главные тезисы
- Европейские дипломаты изучают возможности контактов с командой Дональда Трампа в случае его возвращения к власти.
- В ЕС активно обсуждают состояние здоровья Байдена и роковые решения, которые он может принять.
- Выступления Байдена становятся объектом споров и отрицательно влияют на его международную репутацию.
В ЕС теряют надежду на победу Байдена
Союзники Байдена в Европе шокированы тем, что глава Белого дома во время выступления на саммите НАТО представил президента Украины как "Путина", а вице-президента Камалу Харрис назвал "Трампом".
Один из инсайдеров СМИ поделился своей реакцией
Европейские политики и дипломаты застыли на сцене, когда услышали странные заявления Байдена, однако продолжали имитировать смех и аплодисменты.
Что важно понимать, на официальном уровне президенту США и его команде своих претензий никто не высказывал.
Лидеры ЕС уже пытаются наладить связи с людьми Трампа
Еще один европейский дипломат, говоривший с Politico на условиях анонимности, рассказал, что его коллеги уже делают все возможное, чтобы наладить контакты с теми, кто может стать частью команды Дональда Трампа в случае его победы на выборах в США.
По словам другого инсайдера, такие контакты длятся более года и не связаны напрямую с последними скандальными заявлениями американского лидера.
Чиновник из Великобритании озвучил прогноз, что до выборов в США теперь будут говорить прежде всего о здоровье Байдена, а также о том, что он "превращается в посмешище во всем мире".
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