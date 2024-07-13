Oh my f**king God. У ЄС шоковані виступом Байдена на саміті НАТО — відео

Європейські лідери у приватних розмовах обурюються скандальним виступом американського лідера Джо Байдена, який був повними обмовок та помилок.

В ЄС втрачають надію на перемогу Байдена

Союзники Байдена у Європі шоковані тим, що очільник Білого дому під час виступу на саміті НАТО представив президента України як "Путіна", а віцепрезидентку Камалу Гарріс назвав "Трампом".

Один з інсайдерів ЗМІ поділився своєю реакцією

OMFG" ("Oh my f**king God", що приблизно можна перекласти як "Йосип драний" — ред.), — написав він журналістам. Поширити

Європейські політики та дипломати застигли на сцені, коли почули дивні заяви Байдена, однак продовжували імітувати сміх та оплески.

Що важливо розуміти, на офіційному рівні президенту США та його команді свої претензії ніхто не висловлював.

Лідери ЄС уже намагаються налагодити зв’язки з людьми Трампа

Ще один європейський дипломат, який говорив з Politico на умовах анонімності, заявив, що його колеги уже роблять все можливе, що налагодити контакти з тими, хто може стати частиною команди Дональда Трампа в разі його перемоги на виборах у США.

За словами іншого інсайдера, такі контакти тривають понад рік і не пов’язані безпосередньо з останніми скандальними заявами американського лідера.

Посадовець із Великої Британії озвучив прогноз, що до виборів у США тепер будуть говорити передусім про здоров’я Байдена, а також додав, що "і він стає посміховиськом у всьому світі".