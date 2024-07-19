Зеленский отреагировал на заявление Трампа о "завершении войны за 24 часа" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отреагировал на заявление Трампа о "завершении войны за 24 часа" — видео

Зеленский отреагировал на заявление Трампа о "завершении войны за 24 часа" — видео
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Источник:  BBC

Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за "24 часа". По его мнению, платить за это пришлось бы Украине.

Главные тезисы

  • По мнению президента Украины, быстрая остановка конфликта может привести к сдаче украинских территорий и снятию санкций против России.
  • Планируется первый телефонный разговор между Зеленским и Трампом после ухода последнего с поста президента США. Разговор намечен на фоне обеспокоенности ЕС.
  • Эксперты предполагают, что телефонный разговор будет фокусироваться на политике Трампа по вопросам войны России против Украины и на предстоящих выборах в США.

Завершение войны "за 24 часа" будет означать сдачу украинских территорий

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.

Все будут счастливы, если один человек в мире, неважно — Дональд Трамп или кто-то другой, пусть Дональд Трамп, смог бы остановить войну за 24 часа. Но вопрос о том, какой ценой и кто будет ее платить.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его убеждению, расплачиваться за это пришлось бы Украине.

Я не имею в виду, что его (Трампа, — ред.) идея состоит в том, чтобы заставить нас платить. Но если он хочет сделать это в течение 24 часов, простой способ – это заставить нас заплатить – подчеркнул он.

По словам президента, он понимает, что это значит – остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.

Это означает просто остановиться — и отдать (территории — ред.), и забыть. Санкции снимут, Путин получит землю, сделает из этого победу для своего общества. Мы никогда на это не пойдем и нет никого в мире, кто может нас подтолкнуть к этому, — резюмировал Зеленский.

Зеленский и Трамп проведут телефонные переговоры - известная причина

Украинский президент Владимир Зеленский и эксочельщик США Дональд Трамп запланировали первый телефонный разговор после того, как Трамп покинул Белый дом.

19 июля запланирован телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Трамп и Зеленский проведут первый телефонный разговор с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Телефонный разговор состоится на фоне обеспокоенности ЕС по поводу политики Дональда Трампа в вопросах войны России против Украины и возможной победы кандидата на выборах в США.

Один из источников предупредил, что графики часто меняются. В течение некоторого периода шли дискуссии относительно соответствующего времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.

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