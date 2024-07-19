Зеленский отреагировал на заявление Трампа о "завершении войны за 24 часа" — видео

Владимир Зеленский прокомментировал заявление бывшего президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине за "24 часа". По его мнению, платить за это пришлось бы Украине.
Главные тезисы
- По мнению президента Украины, быстрая остановка конфликта может привести к сдаче украинских территорий и снятию санкций против России.
- Планируется первый телефонный разговор между Зеленским и Трампом после ухода последнего с поста президента США. Разговор намечен на фоне обеспокоенности ЕС.
- Эксперты предполагают, что телефонный разговор будет фокусироваться на политике Трампа по вопросам войны России против Украины и на предстоящих выборах в США.
Завершение войны "за 24 часа" будет означать сдачу украинских территорий
Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью BBC.
По его убеждению, расплачиваться за это пришлось бы Украине.
По словам президента, он понимает, что это значит – остановить бои, отдать территории и забыть о санкциях.
Зеленский и Трамп проведут телефонные переговоры - известная причина
Украинский президент Владимир Зеленский и эксочельщик США Дональд Трамп запланировали первый телефонный разговор после того, как Трамп покинул Белый дом.
19 июля запланирован телефонный разговор кандидата в президенты США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп и Зеленский проведут первый телефонный разговор с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Телефонный разговор состоится на фоне обеспокоенности ЕС по поводу политики Дональда Трампа в вопросах войны России против Украины и возможной победы кандидата на выборах в США.
Один из источников предупредил, что графики часто меняются. В течение некоторого периода шли дискуссии относительно соответствующего времени для телефонного разговора между кандидатом от Республиканской партии и президентом Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-