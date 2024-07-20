Зеленский провел переговоры с Трампом — о чем договорились

Ночью 20 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Лидер Украины и кандидат в президенты США обсудили вопрос укрепления возможности Украины противостоять российскому террору.
- Стороны договорились обсудить мир и устойчивость во время личной встречи.
- Дональд Трамп в своем обращении пообещал принести мир в Украину и положить конец войне, которую ведет РФ.
Переговоры Зеленского и Трампа — первые подробности
По словам главы государства, он поздравил американского политика с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании, жертвой которого стал бывший глава Белого дома.
По словам Владимира Зеленского, он и весь украинский народ будет искренне благодарны США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору.
Глава государства напомнил Дональду Трампу, что российские удары по городам и селам Украины продолжаются каждый день.
Как Трамп прокомментировал разговор с Зеленским
Факт переговоров с украинским лидером кандидат в президенты США официально подтвердил в сети Truthsocial.
Как заверил республиканец, представители украинской и российской власти якобы смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое "прекратит насилие и проложит путь к процветанию".
Как это будет воплощено — Трамп снова не объяснил.
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