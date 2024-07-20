Зеленский провел переговоры с Трампом — о чем договорились

Ночью 20 июля стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Переговоры Зеленского и Трампа — первые подробности

По словам главы государства, он поздравил американского политика с номинацией от Республиканской партии и осудил ужасное покушение в Пенсильвании, жертвой которого стал бывший глава Белого дома.

Я отметил жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам Владимира Зеленского, он и весь украинский народ будет искренне благодарны США за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору.

Глава государства напомнил Дональду Трампу, что российские удары по городам и селам Украины продолжаются каждый день.

Договорились с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным, — подытожил Владимир Зеленский. Поделиться

Как Трамп прокомментировал разговор с Зеленским

Факт переговоров с украинским лидером кандидат в президенты США официально подтвердил в сети Truthsocial.

Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир и положу конец войне, которая унесла так много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей. Дональд Трамп Кандидат в президенты США

Как заверил республиканец, представители украинской и российской власти якобы смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое "прекратит насилие и проложит путь к процветанию".