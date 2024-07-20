Что известно об обнародованном Джонсоном мирном плане Трампа по Украине

По словам экс-премьер-министра Британии, предложенный Трампом мирный план по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины содержит пункты:

Западные партнеры дают Украине разрешение на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также другим оружием по стратегическим целям на территории РФ. После отвержения оккупационной армии РФ кремлевскому диктатору Владимиру Путину будет предложено соглашение.

Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой скорейшего вступления в ЕС и НАТО.

После окончания войны часть украинских войск дислоцируется в странах Европы, чтобы заменить часть из 70 тысяч военных США, разместившихся для сдерживания вероятной агрессии РФ. Это позволит Трампу "сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты, являющейся одной из его ключевых целей".

Россия объявляет, что "специальная военная операция" выполнила свою задачу и "денацифицировала" Украину. Для русскоговорящего населения вводятся особые меры защиты;

Дональд Трамп и Борис Джонсон

Действительно ли Трамп может урегулировать конфликт в Украине

По словам Джонсона, в случае победы Трампа на президентских выборах в США существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным – возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО.

По мнению политика, есть только один способ добиться такого результата – через силу.

Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца, – заявляет Джонсон.

Он также добавил, что победа Украины может проложить путь "к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией", что "стало бы большой победой для Америки и всего мира".