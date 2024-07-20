Борис Джонсон представил мирный план Трампа по Украине
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Борис Джонсон представил мирный план Трампа по Украине

Борис Джонсон
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Источник:  Daily Mail

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил мирный план республиканца Дональда Трампа по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины.

Главные тезисы

  • Поддерживая Украину против России, Трамп способствует созданию новых отношений с Россией.
  • Мирный план включает отступление России к границам, признание украинской территории свободной и возможное вступление в ЕС и НАТО.
  • Дислокация украинских войск в Европе позволит снизить расходы на оборону США и заставить европейцев больше делать для собственной защиты.
  • Джонсон считает, что силовой подход под руководством Трампа способен остановить агрессию РФ и восстановить международную стабильность.
  • Победа Украины в конфликте может проложить путь к улучшению отношений с Россией, отмечает Джонсон.

Что известно об обнародованном Джонсоном мирном плане Трампа по Украине

По словам экс-премьер-министра Британии, предложенный Трампом мирный план по завершению развязанной Россией преступной войны против Украины содержит пункты:

  • Западные партнеры дают Украине разрешение на удары ракетами ATACMS и Storm Shadow, а также другим оружием по стратегическим целям на территории РФ. После отвержения оккупационной армии РФ кремлевскому диктатору Владимиру Путину будет предложено соглашение.

  • Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой скорейшего вступления в ЕС и НАТО.

  • После окончания войны часть украинских войск дислоцируется в странах Европы, чтобы заменить часть из 70 тысяч военных США, разместившихся для сдерживания вероятной агрессии РФ.

    Это позволит Трампу "сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты, являющейся одной из его ключевых целей".

  • Россия объявляет, что "специальная военная операция" выполнила свою задачу и "денацифицировала" Украину. Для русскоговорящего населения вводятся особые меры защиты;

Джонсон поддержал мирный план Трампа по Украине
Дональд Трамп и Борис Джонсон

Действительно ли Трамп может урегулировать конфликт в Украине

По словам Джонсона, в случае победы Трампа на президентских выборах в США существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным – возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО.

По мнению политика, есть только один способ добиться такого результата – через силу.

Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца, – заявляет Джонсон.

Он также добавил, что победа Украины может проложить путь "к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией", что "стало бы большой победой для Америки и всего мира".

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