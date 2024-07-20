Що відомо про оприлюднений Джонсоном мирний план Трампа по Україні

За словами експрем’єр-міністра Британії, запропонований Трампом мирний план щодо завершення розв’язаної Росією злочинної війни проти України містить пункти:

Західні партнери надають Україні дозвіл на удари ракетами ATACMS і Storm Shadow, а також іншою зброєю по стратегічних цілях на території РФ. Після відкидання окупаційної армії РФ кремлівському диктатору Володимиру Путіну буде запропоновано угоду.

Росія відступає до кордонів станом на 24 лютого 2022 року. Підконтрольна Києву територія України визнається вільною країною з перспективою швидкого вступу до ЄС і НАТО.

Після завершення війни, частина українських військ дислоковується у країнах Європи, щоб замінити частину з 70 тисяч військових США, яких розмістили для стримування ймовірної агресії РФ. Це дозволить Трампу "заощадити гроші, повернути американські війська додому і змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з його ключових цілей".

Росія оголошує, що "спеціальна воєнна операція" виконала своє завдання і "денацифікувала" Україну. Для російськомовного населення вводяться особливі заходи захисту;

Дональд Трамп та Борис Джонсон

Чи дійсно Трамп може врегулювати конфлікт в Україні

За словами Джонсона, у разі перемоги Трампа на президентських виборах в США існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, а з Путіним - повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8 і навіть НАТО.

На думку політика, є лише один спосіб досягти такого результату - через силу.

Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатися, і що радянську імперію не можна відновити силою. Це означає підтримку українців до кінця, - заявляє Джонсон.

Він також додав, що перемога України може прокласти шлях "до нових і набагато кращих відносин з Росією", що "стало б великою перемогою для Америки і для всього світу".