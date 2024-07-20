Команда Трампа вимагатиме відставки Байдена у разі його зняття з виборів
Категорія
Політика
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Команда Трампа вимагатиме відставки Байдена у разі його зняття з виборів

Дональд Трамп
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Джерело:  online.ua

Кандидат у віцепрезиденти США у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах Джей Ді Венс заявив, що у разі, якщо чинний голова Білого дому Джо Байден відмовиться від участі у виборах, команда його опонента вимагатиме його відставки з поста президента. 

Головні тези:

  • Команда Трампа має намір вимагати відставки Байдена у разі його зняття з виборів.
  • Джо Байден відмовляється виходити із передвиборчих перегонів незважаючи на заклики.
  • Байден відповідає на погрози відставки, заявляючи про відданість своїй кандидатурі та протиставлення програмі Трампа.
  • Численні законодавці-демократи закликають Байдена піти з перегонів, а Трамп погрожує підірвати права та демократічні принципи.
  • Названі недостовірними дані про плани виходу Байдена з президентських перегонів, які оголосили NBC News.

Що відомо про наміри команди Трампа вимагати відставки Байдена з поста президента

Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом? - зазначив Джей Ді Венс.

Що каже Байден

Чинний президент США відмовляється, незважаючи на численні заклики, виходити із передвиборчих перегонів.

У Трампа планують вимагати відставки Байдена
Джо Байден

За його словами, він планує повернутись до передвиборчої кампанії наступного тижня після одужання від COVID-19.

Політик публічно заявив, що він відданий своїй кандидатурі, незважаючи на те, що дедалі більше демократів закликають його вийти з перегонів

Байден виклав свій план у п'ятницю в заяві, в якій засудив колишнього президента Дональда Трампа і "похмуре" бачення Америки, викладене його суперником у четвер у прайм-тайм на з'їзді Республіканської партії.

Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися до передвиборчої кампанії наступного тижня, щоб продовжити викриття загрози програми Дональда Трампа "Проєкт 2025", водночас доводячи свою власну репутацію та бачення, яке я маю для Америки: те, де ми рятуємо нашу демократію, захищаємо нашу права і свободи та створюємо можливості для кожного, - заявив Байден.

Його обіцянка продовжувати кампанію прозвучала після того, як кількість законодавців-демократів, які закликають його піти, досягла щонайменше 30 осіб.

Крім цієї пропозиції, Байден заявив, що Трамп буде ще більше підривати права на аборт, і йому не можна довіряти у відстоюванні демократичних принципів.

Американці точно знають, куди він хоче вести цю країну. Вони знають, що він заподіяв біль і жорстокість жінкам Америки, скасувавши справу Роу проти Вейда. Вони знають, що одного разу він зруйнував нашу економіку і заподіє біль середньому класу, що він хоче знищити систему стримувань і противаг нашої Конституції і з першого ж дня правити як диктатор, - наголошує очільник Білого дому.

У Білому домі назвали недостовірними дані NBC News про те, що сім'я Байдена нібито обговорює план його виходу з президентських перегонів.

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