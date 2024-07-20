Кандидат у віцепрезиденти США у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах Джей Ді Венс заявив, що у разі, якщо чинний голова Білого дому Джо Байден відмовиться від участі у виборах, команда його опонента вимагатиме його відставки з поста президента.
Головні тези:
- Команда Трампа має намір вимагати відставки Байдена у разі його зняття з виборів.
- Джо Байден відмовляється виходити із передвиборчих перегонів незважаючи на заклики.
- Байден відповідає на погрози відставки, заявляючи про відданість своїй кандидатурі та протиставлення програмі Трампа.
- Численні законодавці-демократи закликають Байдена піти з перегонів, а Трамп погрожує підірвати права та демократічні принципи.
- Названі недостовірними дані про плани виходу Байдена з президентських перегонів, які оголосили NBC News.
Що відомо про наміри команди Трампа вимагати відставки Байдена з поста президента
If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.— J.D. Vance (@JDVance1) July 19, 2024
How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS?
Що каже Байден
Чинний президент США відмовляється, незважаючи на численні заклики, виходити із передвиборчих перегонів.
За його словами, він планує повернутись до передвиборчої кампанії наступного тижня після одужання від COVID-19.
Політик публічно заявив, що він відданий своїй кандидатурі, незважаючи на те, що дедалі більше демократів закликають його вийти з перегонів
Байден виклав свій план у п'ятницю в заяві, в якій засудив колишнього президента Дональда Трампа і "похмуре" бачення Америки, викладене його суперником у четвер у прайм-тайм на з'їзді Республіканської партії.
Його обіцянка продовжувати кампанію прозвучала після того, як кількість законодавців-демократів, які закликають його піти, досягла щонайменше 30 осіб.
Крім цієї пропозиції, Байден заявив, що Трамп буде ще більше підривати права на аборт, і йому не можна довіряти у відстоюванні демократичних принципів.
У Білому домі назвали недостовірними дані NBC News про те, що сім'я Байдена нібито обговорює план його виходу з президентських перегонів.
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