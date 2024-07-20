Кандидат у віцепрезиденти США у разі перемоги республіканця Дональда Трампа на президентських виборах Джей Ді Венс заявив, що у разі, якщо чинний голова Білого дому Джо Байден відмовиться від участі у виборах, команда його опонента вимагатиме його відставки з поста президента.

Що відомо про наміри команди Трампа вимагати відставки Байдена з поста президента

Якщо когнітивні функції Джо Байдена не дозволяють йому балотуватися для переобрання, тоді вони явно не дозволяють йому і залишатися Верховним Головнокомандувачем. Як може хтось із демократів, які підштовхують його до зняття з виборів, щиро стверджувати, що він має далі залишатися президентом? - зазначив Джей Ді Венс. Поширити

If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.



How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS? — J.D. Vance (@JDVance1) July 19, 2024

Що каже Байден

Чинний президент США відмовляється, незважаючи на численні заклики, виходити із передвиборчих перегонів.

Джо Байден

За його словами, він планує повернутись до передвиборчої кампанії наступного тижня після одужання від COVID-19.

Політик публічно заявив, що він відданий своїй кандидатурі, незважаючи на те, що дедалі більше демократів закликають його вийти з перегонів

Байден виклав свій план у п'ятницю в заяві, в якій засудив колишнього президента Дональда Трампа і "похмуре" бачення Америки, викладене його суперником у четвер у прайм-тайм на з'їзді Республіканської партії.

Я з нетерпінням чекаю на можливість повернутися до передвиборчої кампанії наступного тижня, щоб продовжити викриття загрози програми Дональда Трампа "Проєкт 2025", водночас доводячи свою власну репутацію та бачення, яке я маю для Америки: те, де ми рятуємо нашу демократію, захищаємо нашу права і свободи та створюємо можливості для кожного, - заявив Байден. Поширити

Його обіцянка продовжувати кампанію прозвучала після того, як кількість законодавців-демократів, які закликають його піти, досягла щонайменше 30 осіб.

Крім цієї пропозиції, Байден заявив, що Трамп буде ще більше підривати права на аборт, і йому не можна довіряти у відстоюванні демократичних принципів.

Американці точно знають, куди він хоче вести цю країну. Вони знають, що він заподіяв біль і жорстокість жінкам Америки, скасувавши справу Роу проти Вейда. Вони знають, що одного разу він зруйнував нашу економіку і заподіє біль середньому класу, що він хоче знищити систему стримувань і противаг нашої Конституції і з першого ж дня правити як диктатор, - наголошує очільник Білого дому. Поширити

У Білому домі назвали недостовірними дані NBC News про те, що сім'я Байдена нібито обговорює план його виходу з президентських перегонів.