Команда Трампа потребует отставки Байдена в случае его снятия с выборов
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Команда Трампа потребует отставки Байдена в случае его снятия с выборов

Дональд Трамп
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Источник:  online.ua

Кандидат в вице-президенты США в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Джей Ди Венс заявил, что в случае, если действующий глава Белого дома Джо Байден откажется от участия в выборах, команда его оппонента потребует его отставки с поста президента.

Главные тезисы

  • Команда Трампа планирует потребовать отставки Джо Байдена с поста президента в случае его снятия с выборов.
  • Джо Байден отказывается от участия в призывах к снятию с предвыборной гонки, подчеркивая свою преданность кандидатуре.
  • Байден обвиняет Трампа в угрозе правам и демократическим принципам, а Трамп обратно заявляет о недостоверности информации о планах выхода Байдена из гонки.
  • Джей Ди Венс высказал мнение о неприемлемости для Байдена оставаться президентом при отсутствии когнитивных способностей на баллотировку.
  • Байден планирует вернуться в предвыборную кампанию после выздоровления от COVID-19, продолжая бороться за свою кандидатуру и противостоять программе Трампа.

Что известно о намерениях команды Трампа потребовать отставки Байдена с поста президента

Если когнитивные функции Джо Байдена не позволяют ему баллотироваться для переизбрания, они явно не позволяют ему и оставаться Верховным Главнокомандующим. Как может кто-то из демократов, которые подталкивают его к снятию с выборов, искренне утверждать, что он должен оставаться президентом? – отметил Джей Ди Вэнс.

Что говорит Байден

Действующий президент США отказывается, несмотря на многочисленные призывы, выходить из предвыборной гонки.

У Трампа планируют потребовать отставки Байдена
Джо Байден

По его словам, он планирует вернуться в предвыборную кампанию на следующей неделе после выздоровления от COVID-19.

Политик публично заявил, что он предан своей кандидатуре, несмотря на то, что все больше демократов призывают его выйти из гонки.

Байден изложил свой план в пятницу в заявлении, в котором осудил бывшего президента Дональда Трампа и "мрачное" видение Америки, изложенное его соперником в четверг в прайм-тайм на съезде Республиканской партии.

Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачение угрозы программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно доказывая свою собственную репутацию и видение, которое я имею для Америки: то, где мы спасаем нашу демократию, защищаем наши права и свободы и создаем возможности для каждого, – заявил Байден.

Его обещание продолжать кампанию прозвучало после того, как количество законодателей-демократов, призывающих его уйти, достигло по меньшей мере 30 человек.

Кроме этого предложения, Байден заявил, что Трамп будет еще больше подрывать права на аборт, и ему нельзя доверять в отстаивании демократических принципов.

Американцы точно знают, куда он хочет вести эту страну. Они знают, что он причинил боль и жестокость женщинам Америки, отменив дело Роу против Уэйда. Они знают, что однажды он разрушил нашу экономику и причинит боль среднему классу, что он хочет уничтожить систему сдержек и противовесов нашей Конституции и с первого же дня править как диктатор, - подчеркивает глава Белого дома.

В Белом доме назвали недостоверными данные NBC News о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки.

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