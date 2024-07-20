Кандидат в вице-президенты США в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Джей Ди Венс заявил, что в случае, если действующий глава Белого дома Джо Байден откажется от участия в выборах, команда его оппонента потребует его отставки с поста президента.

Что известно о намерениях команды Трампа потребовать отставки Байдена с поста президента

Если когнитивные функции Джо Байдена не позволяют ему баллотироваться для переизбрания, они явно не позволяют ему и оставаться Верховным Главнокомандующим. Как может кто-то из демократов, которые подталкивают его к снятию с выборов, искренне утверждать, что он должен оставаться президентом? – отметил Джей Ди Вэнс. Поделиться

If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.



How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS? — J.D. Vance (@JDVance1) July 19, 2024

Что говорит Байден

Действующий президент США отказывается, несмотря на многочисленные призывы, выходить из предвыборной гонки.

Джо Байден

По его словам, он планирует вернуться в предвыборную кампанию на следующей неделе после выздоровления от COVID-19.

Политик публично заявил, что он предан своей кандидатуре, несмотря на то, что все больше демократов призывают его выйти из гонки.

Байден изложил свой план в пятницу в заявлении, в котором осудил бывшего президента Дональда Трампа и "мрачное" видение Америки, изложенное его соперником в четверг в прайм-тайм на съезде Республиканской партии.

Я с нетерпением жду возможности вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе, чтобы продолжить разоблачение угрозы программы Дональда Трампа "Проект 2025", одновременно доказывая свою собственную репутацию и видение, которое я имею для Америки: то, где мы спасаем нашу демократию, защищаем наши права и свободы и создаем возможности для каждого, – заявил Байден. Поделиться

Его обещание продолжать кампанию прозвучало после того, как количество законодателей-демократов, призывающих его уйти, достигло по меньшей мере 30 человек.

Кроме этого предложения, Байден заявил, что Трамп будет еще больше подрывать права на аборт, и ему нельзя доверять в отстаивании демократических принципов.

Американцы точно знают, куда он хочет вести эту страну. Они знают, что он причинил боль и жестокость женщинам Америки, отменив дело Роу против Уэйда. Они знают, что однажды он разрушил нашу экономику и причинит боль среднему классу, что он хочет уничтожить систему сдержек и противовесов нашей Конституции и с первого же дня править как диктатор, - подчеркивает глава Белого дома. Поделиться

В Белом доме назвали недостоверными данные NBC News о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки.