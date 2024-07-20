Кандидат в вице-президенты США в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах Джей Ди Венс заявил, что в случае, если действующий глава Белого дома Джо Байден откажется от участия в выборах, команда его оппонента потребует его отставки с поста президента.
Главные тезисы
- Команда Трампа планирует потребовать отставки Джо Байдена с поста президента в случае его снятия с выборов.
- Джо Байден отказывается от участия в призывах к снятию с предвыборной гонки, подчеркивая свою преданность кандидатуре.
- Байден обвиняет Трампа в угрозе правам и демократическим принципам, а Трамп обратно заявляет о недостоверности информации о планах выхода Байдена из гонки.
- Джей Ди Венс высказал мнение о неприемлемости для Байдена оставаться президентом при отсутствии когнитивных способностей на баллотировку.
- Байден планирует вернуться в предвыборную кампанию после выздоровления от COVID-19, продолжая бороться за свою кандидатуру и противостоять программе Трампа.
Что известно о намерениях команды Трампа потребовать отставки Байдена с поста президента
If Joe Biden doesn't have the cognitive function to run for re-election, then he certainly doesn't have the cognitive function to remain as Commander-In-Chief.— J.D. Vance (@JDVance1) July 19, 2024
How can any Dem pushing him to drop out of the presidential race, argue in good faith that he should stay on as POTUS?
Что говорит Байден
Действующий президент США отказывается, несмотря на многочисленные призывы, выходить из предвыборной гонки.
По его словам, он планирует вернуться в предвыборную кампанию на следующей неделе после выздоровления от COVID-19.
Политик публично заявил, что он предан своей кандидатуре, несмотря на то, что все больше демократов призывают его выйти из гонки.
Байден изложил свой план в пятницу в заявлении, в котором осудил бывшего президента Дональда Трампа и "мрачное" видение Америки, изложенное его соперником в четверг в прайм-тайм на съезде Республиканской партии.
Его обещание продолжать кампанию прозвучало после того, как количество законодателей-демократов, призывающих его уйти, достигло по меньшей мере 30 человек.
Кроме этого предложения, Байден заявил, что Трамп будет еще больше подрывать права на аборт, и ему нельзя доверять в отстаивании демократических принципов.
В Белом доме назвали недостоверными данные NBC News о том, что семья Байдена якобы обсуждает план его выхода из президентской гонки.
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