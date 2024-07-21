Трамп заявив про "прекрасне послання" від Сі Цзіньпіна

За словами колишнього президента США Дональд Трамп, після замаху тиждень тому він отримав спеціальне послання від лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Трамп натякає на дружні відносини з президентом КНР

Лідер республіканців публічно похизувався посланням від глави Китаю під час виступу на передвиборчому заході у штаті Мічиган.

Варто зазначити, що це був перший виступ для нього після пережитого замаху.

(Сі — ред.) написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося, — заявив Дональд Трамп. Поширити

Що важливо розуміти, американський політик згадав про лист Сі, обговорюючи свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

Я дуже добре ладнав з президентом Сі, — вкотре нагадав експрезидент США. Поширити

Під час виступу Дональд Трамп також згадував послання від інших світових лідерів після замаху.

Дивіться відео замаху на Дональда Трампа:

🚨 #BREAKING: SHOTS FIRED AT PRESIDENT TRUMP RALLY IN PENNSYLVANIA pic.twitter.com/eup5YTybS7 — Nick Sortor (@nicksortor) July 13, 2024

Іран може спробувати знову здійснити замах на Трампа

Як вдалося дізнатися розвідці США, Іран мав намір ліквідувати колишнього президента США Дональда Трампа.

Зважаючи на ці дані, Секретна служба США суттєво посилила заходи безпеки довкола лідера республіканців.

Це сталося після того, як вона вперше дізналася про плани офіційного Тегерана.

Як стверджують анонімні джерела журналістів, наразі немає жодних ознак того, що Томас Метью Крукс, який стріляв у колишнього президента на мітингу, був пов'язаний з цими намірами Ірану.

Окрім того, наголошується, що Секретна служба і кампанія Трампа були поінформовані про загрозу ще до початку суботнього виступу кандидата в президента США.