Секретна служба посилила безпеку навколо резиденції Трампа
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Секретна служба посилила безпеку навколо резиденції Трампа

Секретна служба посилила безпеку навколо резиденції Трампа
Джерело:  CNN

Навколо резиденції Мар-а-Лаго, яка належить колишньому президентові США Дональду Трампу та знаходиться у Флориді, посилено заходи безпеки.

Головні тези:

 

  • Посилення заходів безпеки було наказано Секретною службою США, що призвело до перекриття доріг та заборони зближення до резиденції.
  • Внаслідок замаху Трамп отримав поранення вуха, а стрілець та один цивільний загинули.
  • У підтримку Трампа погрожували убивством арештований чоловік, а також надходили погрози на адресу його сім'ї.
  • Попри ситуацію, Трамп вирішив не відступати та планує повернутися до Білого дому.

Навколо резиденції Трампа посилила заходи безпеки

В адміністрації міста Палм-Біч заявили, що заходи безпеки призведуть до додаткового перекриття доріг принаймні до дня виборів.

Крім того, міська влада стверджує, що посилення заходів безпеки було наказано Секретною службою США, а не місцевими правоохоронними органами чи посадовими особами.

Посилення заходів відбулося після замаху на Трампа минулої суботи на мітингу у Пенсільванії.

Замах на Трампа. Що важливо знати

Томас Метью Крукс почав стрілянину під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.

Дональд Трамп миттєво впав на коліна — люди довкола почали кричати й також падати на землю.

На стрілянину блискавично відреагувала охорона, яка вивела Дональда Трампа зі сцени та вивезла з місця події. Внаслідок стрілянини обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Окрім стрільця, якого ліквідував снайпер, під час замаху загинув один цивільний.

Дональд Трамп заявив, що не збирається здаватися й планує повернутися у Білий дім.

Нагадаємо, що 19 липня у США заарештували чоловіка, який письмово погрожував убивством Трампу та його напарникові кандидату у віцепрезиденти США Джей Ді Венсу. Правоохоронці повідомили, що в тому числі надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей.

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