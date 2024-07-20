В США заарештували чоловіка за погрози вбити Трампа та Венса

У Флориді заарештували чоловіка, який погрожував вбити кандидата в президента США Дональда Трампа, сенатора та кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.
Головні тези:
- Згідно з поліцією, чоловік надсилав письмові погрози вбивством Трампу й Венсу через Facebook.
- Напад на Трампа під час виступу у Пенсильванії призвів до поранень та загибелі одного цивільного.
- Дональд Трамп планує повернутися до роботи в Білий дім після нападу та заявив, що не збирається здаватися.
Що відомо про арешт чоловіка, який погрожував вбити Трампа й Венса
Як зазначається, поліція міста Джупітер заарештувала Майкла Вайзмена за звинуваченням у письмових погрозах вбивством. Його вже взяли під варту й помістили у вʼязницю округу Палм-Біч.
Детективи заявили, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу. За словами поліції, погрози також стосувалися «заподіяння тілесних ушкоджень» членам сімей Трампа і Венса.
Джупітер знаходиться приблизно в 32 км на північ від будинку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч.
Замах на Трампа. Що важливо знати
Томас Метью Крукс почав стрілянину під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.
Дональд Трамп миттєво впав на коліна — люди довкола почали кричати й також падати на землю.
На стрілянину блискавично відреагувала охорона, яка вивела Дональда Трампа зі сцени та вивезла з місця події. Внаслідок стрілянини обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.
Окрім стрільця, якого ліквідував снайпер, під час замаху загинув один цивільний.
Дональд Трамп заявив, що не збирається здаватися й планує повернутися у Білий дім.
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