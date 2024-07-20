В США заарештували чоловіка за погрози вбити Трампа та Венса
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В США заарештували чоловіка за погрози вбити Трампа та Венса

В США заарештували чоловіка за погрози вбити Трампа та Венса
Джерело:  Associated Press

У Флориді заарештували чоловіка, який погрожував вбити кандидата в президента США Дональда Трампа, сенатора та кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса.

Головні тези:

 

  • Згідно з поліцією, чоловік надсилав письмові погрози вбивством Трампу й Венсу через Facebook.
  • Напад на Трампа під час виступу у Пенсильванії призвів до поранень та загибелі одного цивільного.
  • Дональд Трамп планує повернутися до роботи в Білий дім після нападу та заявив, що не збирається здаватися.

Що відомо про арешт чоловіка, який погрожував вбити Трампа й Венса

Як зазначається, поліція міста Джупітер заарештувала Майкла Вайзмена за звинуваченням у письмових погрозах вбивством. Його вже взяли під варту й помістили у вʼязницю округу Палм-Біч.

Детективи заявили, що Вайзман неодноразово письмово погрожував у Facebook Трампу і Венсу. За словами поліції, погрози також стосувалися «заподіяння тілесних ушкоджень» членам сімей Трампа і Венса.

Джупітер знаходиться приблизно в 32 км на північ від будинку Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Замах на Трампа. Що важливо знати

Томас Метью Крукс почав стрілянину під час виступу колишнього президента США в Пенсильванії.

Дональд Трамп миттєво впав на коліна — люди довкола почали кричати й також падати на землю.

На стрілянину блискавично відреагувала охорона, яка вивела Дональда Трампа зі сцени та вивезла з місця події. Внаслідок стрілянини обличчя Трампа було в крові — він отримав поранення вуха.

Окрім стрільця, якого ліквідував снайпер, під час замаху загинув один цивільний.

Дональд Трамп заявив, що не збирається здаватися й планує повернутися у Білий дім.

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