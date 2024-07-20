В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и Венса
Категория
Мир
Дата публикации

В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и Венса

В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и Венса
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Источник:  Associated Press

Во Флориде арестовали мужчину, который угрожал убить кандидата в президенты США Дональда Трампа, сенатора и кандидата в вице-президенты Джей Ди Венса.

Главные тезисы

 

  • Угрозы Майкла Уайзмена были направлены на нанесение телесных повреждений и затронули членов семей Трампа и Венса.
  • Покушение на Трампа было совершено в Пенсильвании, где была стрельба, и привело к ранению уха президента США.
  • Охрана быстро реагировала на ситуацию и эвакуировала Трампа с места инцидента; при этом один гражданский погиб, а стрелок был ликвидирован.

Что известно об аресте мужчины, который угрожал убить Трампа и Венса

Как отмечается, полиция города Джупитер арестовала Майкла Уайзмена по обвинению в письменных угрозах убийством. Его уже заключили под стражу и поместили в тюрьму округа Палм-Бич.

Детективы заявили, что Вайзман неоднократно письменно угрожал в Facebook Трампу и Венсу. По словам полиции, угрозы также касались «нанесения телесных повреждений» членам семей Трампа и Венса.

Джупитер находится примерно в 32 км к северу от дома Трампа в Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Покушение на Трампа. Что важно знать

Томас Мэтью Крукс начал стрельбу во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.

Дональд Трамп мгновенно упал на колени — люди вокруг начали кричать и падать на землю.

На стрельбу молниеносно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и вывезла с места происшествия. В результате стрельбы лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Кроме стрелка, ликвидированного снайпером, во время покушения погиб один гражданский.

Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.

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