Секретная служба усилила безопасность вокруг резиденции Трампа

Вокруг резиденции Мар-а-Лаго, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и находится во Флориде, усилены меры безопасности.

Вокруг резиденции Трампа усилила меры безопасности

В администрации города Палм-Бич заявили, что меры безопасности приведут к дополнительному перекрытию дорог по крайней мере до дня выборов.

Кроме того, городские власти утверждают, что ужесточение мер безопасности было приказано Секретной службой США, а не местными правоохранительными органами или должностными лицами.

Ужесточение мероприятий произошло после покушения на Трампа в минувшую субботу на митинге в Пенсильвании.

Покушение на Трампа. Что важно знать

Томас Мэтью Крукс начал стрельбу во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.

Дональд Трамп мгновенно упал на колени — люди вокруг начали кричать и падать на землю.

На стрельбу молниеносно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и вывезла с места происшествия. В результате стрельбы лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Кроме стрелка, ликвидированного снайпером, во время покушения погиб один гражданский.

Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.