Секретная служба усилила безопасность вокруг резиденции Трампа

Вокруг резиденции Мар-а-Лаго, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и находится во Флориде, усилены меры безопасности.
Главные тезисы
- Инцидент с покушением привел к ужесточению мер безопасности и дополнительному перекрытию дорог в районе резиденции Мар-а-Лаго.
- Власти утверждают, что меры безопасности были приказаны Секретной службой США, подчеркивая важность обеспечения безопасности бывших высокопоставленных должностных лиц.
- Дональд Трамп получил ранение уха в результате покушения, но заявил о намерении вернуться в политику и вернуться в Белый дом.
Вокруг резиденции Трампа усилила меры безопасности
В администрации города Палм-Бич заявили, что меры безопасности приведут к дополнительному перекрытию дорог по крайней мере до дня выборов.
Кроме того, городские власти утверждают, что ужесточение мер безопасности было приказано Секретной службой США, а не местными правоохранительными органами или должностными лицами.
Ужесточение мероприятий произошло после покушения на Трампа в минувшую субботу на митинге в Пенсильвании.
Покушение на Трампа. Что важно знать
Томас Мэтью Крукс начал стрельбу во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.
Дональд Трамп мгновенно упал на колени — люди вокруг начали кричать и падать на землю.
На стрельбу молниеносно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и вывезла с места происшествия. В результате стрельбы лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.
Кроме стрелка, ликвидированного снайпером, во время покушения погиб один гражданский.
Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.
Напомним, что 19 июля в США арестовали мужчину, который письменно угрожал убийством Трампа и его напарнику кандидату в вице-президенты США Джей Ди Венсу. Правоохранители сообщили, что в том числе поступали угрозы причинения телесных повреждений членам семей.
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