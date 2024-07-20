Секретная служба усилила безопасность вокруг резиденции Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Секретная служба усилила безопасность вокруг резиденции Трампа

Секретная служба усилила безопасность вокруг резиденции Трампа
Читати українською
Источник:  CNN

Вокруг резиденции Мар-а-Лаго, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу и находится во Флориде, усилены меры безопасности.

Главные тезисы

 

  • Инцидент с покушением привел к ужесточению мер безопасности и дополнительному перекрытию дорог в районе резиденции Мар-а-Лаго.
  • Власти утверждают, что меры безопасности были приказаны Секретной службой США, подчеркивая важность обеспечения безопасности бывших высокопоставленных должностных лиц.
  • Дональд Трамп получил ранение уха в результате покушения, но заявил о намерении вернуться в политику и вернуться в Белый дом.

Вокруг резиденции Трампа усилила меры безопасности

В администрации города Палм-Бич заявили, что меры безопасности приведут к дополнительному перекрытию дорог по крайней мере до дня выборов.

Кроме того, городские власти утверждают, что ужесточение мер безопасности было приказано Секретной службой США, а не местными правоохранительными органами или должностными лицами.

Ужесточение мероприятий произошло после покушения на Трампа в минувшую субботу на митинге в Пенсильвании.

Покушение на Трампа. Что важно знать

Томас Мэтью Крукс начал стрельбу во время выступления бывшего президента США в Пенсильвании.

Дональд Трамп мгновенно упал на колени — люди вокруг начали кричать и падать на землю.

На стрельбу молниеносно отреагировала охрана, которая вывела Дональда Трампа со сцены и вывезла с места происшествия. В результате стрельбы лицо Трампа было в крови — он получил ранение уха.

Кроме стрелка, ликвидированного снайпером, во время покушения погиб один гражданский.

Дональд Трамп заявил, что не собирается сдаваться и планирует вернуться в Белый дом.

Напомним, что 19 июля в США арестовали мужчину, который письменно угрожал убийством Трампа и его напарнику кандидату в вице-президенты США Джей Ди Венсу. Правоохранители сообщили, что в том числе поступали угрозы причинения телесных повреждений членам семей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Захочет разгромить РФ. Эксперт спрогнозировал логику действий Трампа
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Команда Трампа потребует отставки Байдена в случае его снятия с выборов
Дональд Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и Венса
В США арестовали мужчину за угрозы убить Трампа и Венса

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?