У Трампа готуються до заміни Байдена на Камалу Гарріс на виборах

Команда республіканця Дональда Трампа готується до ймовірного передвиборчого протистояння із віцепрезидентом Камалою Гарріс, яка може замінити Джо Байдена у разі припинення ним участі у виборах.
Головні тези:
- Команда Трампа активно готується до можливого протистояння з Камалою Гарріс, яка може замінити Байдена у виборах.
- Трамп вже підготував кілька відео, критикуючи Гарріс, але їх показ відкладено після замаху на президента.
- Спільники Трампа вивчають записи губернаторів-демократів, щоб підібрати стратегію проти Гарріс та Демократичної партії.
- Республіканці ретельно відстежують діяльність Демократичної партії, зокрема фінансування кампанії Байдена.
- Трамп провів передвиборчий мітинг після замаху, говорячи про свою
Що відомо про підготовку команди Трампа до протистояння Камалі Гарріс
Зазначається, що у Трампа вже підготували матеріали щодо Гарріс та інших представників Демократичної партії, які могли б стати потенційною заміною Байдена на виборах.
Автори матеріалу підкреслюють, що напередодні національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі у штаті Вісконсін команда Трампа підготувала кілька відео, що критикують Гарріс, для показу делегатам та в ефірі.
Однак проведення цієї кампанії скасували після замаху на Трампа.
Співрозмовники видання також зазначили, що національний комітет Республіканської партії ретельно відстежує діяльність Демократичної партії, зокрема фінансування кампанії Байдена.
У матеріалі йдеться, що республіканці навіть готові подати позов у випадку, якщо виникнуть питання щодо переказу або використання цих коштів.
Що відомо про перший передвиборчий мітинг Трампа після замаху на нього
За інформацією CNN, Трамп у суботу провів свій перший передвиборчий мітинг після замаху.
Зокрема, своїм прихильникам він зухвало заявив, що нібито “отримав кулю за демократію”.
Під час свого майже двогодинного виступу Трамп подякував персоналу лікарні, у якій його лікували. А також назвав Корі Комператоре, застреленого під час замаху, "героєм" та розповів про інших двох поранених осіб – Девіда Датча та Джеймса Копенгавера.
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