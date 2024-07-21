У Трампа готуються до заміни Байдена на Камалу Гарріс на виборах

Команда республіканця Дональда Трампа готується до ймовірного передвиборчого протистояння із віцепрезидентом Камалою Гарріс, яка може замінити Джо Байдена у разі припинення ним участі у виборах.

Що відомо про підготовку команди Трампа до протистояння Камалі Гарріс

Зазначається, що у Трампа вже підготували матеріали щодо Гарріс та інших представників Демократичної партії, які могли б стати потенційною заміною Байдена на виборах.

Автори матеріалу підкреслюють, що напередодні національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі у штаті Вісконсін команда Трампа підготувала кілька відео, що критикують Гарріс, для показу делегатам та в ефірі.

Камала Гарріс

Однак проведення цієї кампанії скасували після замаху на Трампа.

Союзники Трампа також почали вивчати записи губернаторів-демократів, які вважаються потенційними напарниками Гарріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро — штату, на перемогу якого найбільше зосереджена кампанія Трампа, щоб перекрити шлях демократам до Білого дому, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Співрозмовники видання також зазначили, що національний комітет Республіканської партії ретельно відстежує діяльність Демократичної партії, зокрема фінансування кампанії Байдена.

У матеріалі йдеться, що республіканці навіть готові подати позов у випадку, якщо виникнуть питання щодо переказу або використання цих коштів.

Що відомо про перший передвиборчий мітинг Трампа після замаху на нього

За інформацією CNN, Трамп у суботу провів свій перший передвиборчий мітинг після замаху.

Зокрема, своїм прихильникам він зухвало заявив, що нібито “отримав кулю за демократію”.

Під час свого майже двогодинного виступу Трамп подякував персоналу лікарні, у якій його лікували. А також назвав Корі Комператоре, застреленого під час замаху, "героєм" та розповів про інших двох поранених осіб – Девіда Датча та Джеймса Копенгавера.