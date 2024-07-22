На предвыборную кампанию вице-президента Гаррис собрали более 46 млн долл

После того, как президент Джо Байден объявил о решении выйти из избирательной гонки, в США на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Гаррис уже собрали по меньшей мере 46,7 млн долларов
Главные тезисы
- После отказа Джо Байдена участвовать в выборах, на предвыборную кампанию Камалы Гаррис собрали рекордные 46,7 млн долларов.
- Главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали Камалу Гаррис как кандидата от партии.
- Камала Гаррис является первой женщиной на посту вице-президента США и имеет богатый опыт в политике, начиная с должности заместителя прокурора.
Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл
Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 миллиона долларов из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.
Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп раньше было около 96 миллионов долларов. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 миллиона долларов.
Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.
Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.
В то же время Reuters отмечает , что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший президент Барак Обама не объявляли о своей поддержке, хотя оба похвалили Байдена за его решение.
Агентство также добавило, что представители предвыборного штаба Гаррис и ее союзники совершили уже сотни звонков от ее имени, призывая делегатов съезда Демократической партии в следующем месяце присоединиться к выдвижению ее кандидатуры на пост президента.
Что известно о Камале Гаррисе
Гаррис имеет юридическое образование. После окончания университета, в 1990 году, она была заместителем окружного прокурора в Окленде. В 2014 году Камала Гаррис была избрана на должность прокурора Сан-Франциско. Там под ее руководством запустили успешную программу по борьбе с рецидивами.
В 2010 году Гаррис стала генеральным прокурором штата Калифорния, а в 2014 году успешно переизбралась на второй срок. В 2016 году Камала Гаррис при поддержке губернатора и демократов Калифорнии вышла на выборы в Конгресс США и стала сенатором.
В 2020-м Камала Гаррис заняла пост вице-президента США, став первой женщиной на этом посту.
Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Дональд Трамп уже стал кандидатом от республиканцев. 21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов.
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