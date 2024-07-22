На предвыборную кампанию вице-президента Гаррис собрали более 46 млн долл
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Политика
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На предвыборную кампанию вице-президента Гаррис собрали более 46 млн долл

На предвыборную кампанию вице-президента Гаррис собрали более 46 млн долл
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Источник:  AP

После того, как президент Джо Байден объявил о решении выйти из избирательной гонки, в США на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Гаррис уже собрали по меньшей мере 46,7 млн долларов

Главные тезисы

  • После отказа Джо Байдена участвовать в выборах, на предвыборную кампанию Камалы Гаррис собрали рекордные 46,7 млн долларов.
  • Главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали Камалу Гаррис как кандидата от партии.
  • Камала Гаррис является первой женщиной на посту вице-президента США и имеет богатый опыт в политике, начиная с должности заместителя прокурора.

Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл

Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 миллиона долларов из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.

Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп раньше было около 96 миллионов долларов. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 миллиона долларов.

Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.

Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.

После объявления президента Байдена наши члены немедленно собрались, чтобы объединиться вокруг кандидата, имеющего опыт победы на тяжелых выборах и признанного лидера в вопросах, имеющих значение для американцев: репродуктивная свобода, предотвращение насилия с использованием оружия, защита климата, реформа правосудия и восстановление экономики, — сказал Кен Мартин, президент Ассоциации государственных демократических комитетов.

В то же время Reuters отмечает , что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший президент Барак Обама не объявляли о своей поддержке, хотя оба похвалили Байдена за его решение.

Агентство также добавило, что представители предвыборного штаба Гаррис и ее союзники совершили уже сотни звонков от ее имени, призывая делегатов съезда Демократической партии в следующем месяце присоединиться к выдвижению ее кандидатуры на пост президента.

Что известно о Камале Гаррисе

Гаррис имеет юридическое образование. После окончания университета, в 1990 году, она была заместителем окружного прокурора в Окленде. В 2014 году Камала Гаррис была избрана на должность прокурора Сан-Франциско. Там под ее руководством запустили успешную программу по борьбе с рецидивами.

В 2010 году Гаррис стала генеральным прокурором штата Калифорния, а в 2014 году успешно переизбралась на второй срок. В 2016 году Камала Гаррис при поддержке губернатора и демократов Калифорнии вышла на выборы в Конгресс США и стала сенатором.

В 2020-м Камала Гаррис заняла пост вице-президента США, став первой женщиной на этом посту.

Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Дональд Трамп уже стал кандидатом от республиканцев. 21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов.

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