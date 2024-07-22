На предвыборную кампанию вице-президента Гаррис собрали более 46 млн долл

После того, как президент Джо Байден объявил о решении выйти из избирательной гонки, в США на предвыборную кампанию вице-президента Камалы Гаррис уже собрали по меньшей мере 46,7 млн долларов

Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл

Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 миллиона долларов из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024

Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп раньше было около 96 миллионов долларов. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 миллиона долларов.

Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.

Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.

После объявления президента Байдена наши члены немедленно собрались, чтобы объединиться вокруг кандидата, имеющего опыт победы на тяжелых выборах и признанного лидера в вопросах, имеющих значение для американцев: репродуктивная свобода, предотвращение насилия с использованием оружия, защита климата, реформа правосудия и восстановление экономики, — сказал Кен Мартин, президент Ассоциации государственных демократических комитетов. Поделиться

В то же время Reuters отмечает , что бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывший президент Барак Обама не объявляли о своей поддержке, хотя оба похвалили Байдена за его решение.

Агентство также добавило, что представители предвыборного штаба Гаррис и ее союзники совершили уже сотни звонков от ее имени, призывая делегатов съезда Демократической партии в следующем месяце присоединиться к выдвижению ее кандидатуры на пост президента.

Что известно о Камале Гаррисе

Гаррис имеет юридическое образование. После окончания университета, в 1990 году, она была заместителем окружного прокурора в Окленде. В 2014 году Камала Гаррис была избрана на должность прокурора Сан-Франциско. Там под ее руководством запустили успешную программу по борьбе с рецидивами.

В 2010 году Гаррис стала генеральным прокурором штата Калифорния, а в 2014 году успешно переизбралась на второй срок. В 2016 году Камала Гаррис при поддержке губернатора и демократов Калифорнии вышла на выборы в Конгресс США и стала сенатором.

В 2020-м Камала Гаррис заняла пост вице-президента США, став первой женщиной на этом посту.