Сильное решение. Зеленский отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки

Зеленский поблагодарил Байдена за сильные решения и смелые шаги

За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее тяжелое, но сильное решение. Владимир Зеленский Президент Украины

Україна вдячна Президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою.



За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2024

Зеленский также отметил, что мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена, который поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны.

Президент Украины отметил, что нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложна, и "мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии".

Джо Байден выходит из президентской гонки

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.

И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента в течение оставшегося срока, — заявил Байден. Поделиться

Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».

Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.