Сильное решение. Зеленский отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непреклонную поддержку борьбы нашей страны за свободу.
Главные тезисы
- Президент Украины выразил благодарность Джо Байдену за сильное лидерство и поддержку в тяжелые времена.
- Джо Байден полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис на предстоящих выборах.
- Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года, где должен быть избран 47-й президент страны.
Зеленский поблагодарил Байдена за сильные решения и смелые шаги
Україна вдячна Президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу, яка разом із сильною двопартійною підтримкою у Сполучених Штатах була й залишається критично важливою.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2024
За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як…
Зеленский также отметил, что мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена, который поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны.
Президент Украины отметил, что нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложна, и "мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии".
Джо Байден выходит из президентской гонки
Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.
Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».
Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.
Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США.
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