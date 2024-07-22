Сильное решение. Зеленский отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки
Категория
Украина
Дата публикации

Сильное решение. Зеленский отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки

Владимир Зеленский
Сильное решение. Зеленский отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки
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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за непреклонную поддержку борьбы нашей страны за свободу.

Главные тезисы

  • Президент Украины выразил благодарность Джо Байдену за сильное лидерство и поддержку в тяжелые времена.
  • Джо Байден полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис на предстоящих выборах.
  • Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года, где должен быть избран 47-й президент страны.

Зеленский поблагодарил Байдена за сильные решения и смелые шаги

За последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как смелые шаги, которые сделал президент Байден в ответ на сложные времена. И мы уважаем его сегодняшнее тяжелое, но сильное решение.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский также отметил, что мы всегда будем благодарны за лидерство президента Байдена, который поддержал нашу страну в самый драматичный момент в истории, помог нам предотвратить путинскую оккупацию и продолжает поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны.

Президент Украины отметил, что нынешняя ситуация в Украине и всей Европе не менее сложна, и "мы искренне надеемся, что дальнейшее сильное лидерство Америки не даст российскому злу добиться успеха или результатов своей агрессии".

Джо Байден выходит из президентской гонки

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.

И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента в течение оставшегося срока, — заявил Байден.

Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».

Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США.

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