Трамп отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки

Президент США Джо Байден 21 июля снял свою кандидатуру с гонки за президентское кресло. Его главный оппонент и бывший лидер США Дональд Трамп отреагировал на это заявление.

Что сказал Трамп после заявления Байдена о выходе из избирательной гонки

В телефонном разговоре с журналистами бывший президент Дональд Трамп описал Байдена как "худшего единственного президента в истории нашей страны".

Несмотря на то что пока неизвестно, кто будет кандидатом от Демократической партии, Трамп сказал, что считает, что вице-президента Камала Гаррис будет легче победить, чем Байдена.

Джо Байден выходит из президентской гонки

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.

И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента в течение оставшегося срока, — заявил Байден. Поделиться

Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».

Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.