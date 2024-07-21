Трамп отреагировал на выход Байдена из избирательной гонки

Президент США Джо Байден 21 июля снял свою кандидатуру с гонки за президентское кресло. Его главный оппонент и бывший лидер США Дональд Трамп отреагировал на это заявление.
Главные тезисы
- Дональд Трамп назвал Джо Байдена худшим президентом в истории США после того, как Байден объявил о выходе из президентской гонки.
- Трамп выразил уверенность в том, что Камала Гаррис будет легче победить в президентских выборах, чем Байдена.
- Джо Байден отозвал свою кандидатуру, заявив, что будет концентрироваться исключительно на исполнении президентских обязанностей.
- Байден выразил поддержку Камалы Гаррис как потенциального кандидата на президентских выборах в 2024 году.
Что сказал Трамп после заявления Байдена о выходе из избирательной гонки
В телефонном разговоре с журналистами бывший президент Дональд Трамп описал Байдена как "худшего единственного президента в истории нашей страны".
Несмотря на то что пока неизвестно, кто будет кандидатом от Демократической партии, Трамп сказал, что считает, что вице-президента Камала Гаррис будет легче победить, чем Байдена.
Джо Байден выходит из президентской гонки
Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.
Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».
Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.
Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США.
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