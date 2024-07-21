Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США
Категория
Мир
Дата публикации

Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США

Джо Байден
Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США
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Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Гаррис и призвал демократов объединиться, чтобы победить Трампа. Это произошло после его заявления о выходе из избирательной гонки.

Главные тезисы

 

  • Байден вышел из президентской гонки, утверждая, что будет продолжать исполнять свои обязанности до конца срока.
  • Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года, с участием Дональда Трампа и кандидата, выдвинутого национальным съездом Демократической партии в Чикаго.
  • Камала Гаррис была признана Байденом как лучший выбор для позиции вице-президента, что должно способствовать объединению демократов в предстоящих выборах.
  • Байден выражает благодарность Гаррис и всем, кто поддерживал его баллотировку, и подчеркивает необходимость сосредоточиться на исполнении президентских обязанностей.

Байден поддержал кандидатуру Харрис

Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было избрать Камалу Гаррис своим вице-президентом. И это было самое лучшее решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы — пора объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Джо Байден выходит из президентской гонки

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.

И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента в течение оставшегося срока, — заявил Байден.

Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».

Нынешние президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е в истории страны президентские выборы, на которых должны избрать 47-го президента США. Дональд Трамп уже стал кандидатом от республиканцев, а национальный съезд Демократической партии состоится 19—22 августа в Чикаго. Там партия и выдвинет своего кандидата на выборах.

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Байден объявил о выходе из избирательной гонки
Джо Байден
Байден объявил о выходе из избирательной гонки

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