Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США

Джо Байден поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Гаррис и призвал демократов объединиться, чтобы победить Трампа. Это произошло после его заявления о выходе из избирательной гонки.

Байден поддержал кандидатуру Харрис

Действующий президент США Джо Байден после выхода из президентской гонки заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

Моим первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году было избрать Камалу Гаррис своим вице-президентом. И это было самое лучшее решение, которое я принимал. Сегодня я хочу предложить полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году. Демократы — пора объединиться и победить Трампа. Давай сделаем это. Джо Байден Президент США

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Джо Байден выходит из президентской гонки

Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он заверил, что будет исполнять обязанности президента США до конца срока.

И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента в течение оставшегося срока, — заявил Байден. Поделиться

Кроме этого, Байден поблагодарил всех, кто «так тяжело работал, чтобы меня переизбрали», в частности, вице-президентке Камали Гаррис за то, что она была «невероятным партнером во всей этой работе».