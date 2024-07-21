Байден підтримав кандидатуру Гарріс у президенти США

Джо Байден підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс і закликав демократів обʼєднатися, щоб перемогти Трампа. Це сталося після його заяви про вихід з виборчих перегонів.

Байден підтримав кандидатуру Харріс

Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це. Джо Байден Президент США

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Джо Байден виходить із президентської гонки

Джо Байден 21 липня оголосив, що виходить із президентської гонки. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.

І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обовʼязків як президента протягом залишку мого терміну, — заявив Байден. Поширити

Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».