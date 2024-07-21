Байден підтримав кандидатуру Гарріс у президенти США
Категорія
Світ
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Байден підтримав кандидатуру Гарріс у президенти США

Джо Байден
Байден підтримав кандидатуру Гарріс у президенти США

Джо Байден підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс і закликав демократів обʼєднатися, щоб перемогти Трампа. Це сталося після його заяви про вихід з виборчих перегонів.

Головні тези:

 

  • Після виходу з президентської гонки Байден заявив, що продовжить виконувати свої обов’язки президента до кінця терміну, віддавши перевагу кандидатурі Гарріс.
  • Національний з’їзд Демократичної партії відбудеться в серпні, де офіційно буде висунуто кандидата на президентських виборах.
  • Зазначено, що президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року, де оберуть 47-го президента країни.
  • Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а політичний ландшафт наразі формується для президентських змагань.

Байден підтримав кандидатуру Харріс

Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віце-президентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Джо Байден виходить із президентської гонки

Джо Байден 21 липня оголосив, що виходить із президентської гонки. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.

І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обовʼязків як президента протягом залишку мого терміну, — заявив Байден.

Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.

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