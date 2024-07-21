Байден підтримав кандидатуру Гарріс у президенти США

Джо Байден підтримав кандидатуру віцепрезидентки США Камали Гарріс і закликав демократів обʼєднатися, щоб перемогти Трампа. Це сталося після його заяви про вихід з виборчих перегонів.
Головні тези:
- Після виходу з президентської гонки Байден заявив, що продовжить виконувати свої обов’язки президента до кінця терміну, віддавши перевагу кандидатурі Гарріс.
- Національний з’їзд Демократичної партії відбудеться в серпні, де офіційно буде висунуто кандидата на президентських виборах.
- Зазначено, що президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року, де оберуть 47-го президента країни.
- Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а політичний ландшафт наразі формується для президентських змагань.
Байден підтримав кандидатуру Харріс
Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.
Джо Байден виходить із президентської гонки
Джо Байден 21 липня оголосив, що виходить із президентської гонки. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.
Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».
Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США. Дональд Трамп уже став кандидатом від республіканців, а національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться 19—22 серпня в Чикаго. Там партія і висуне свого кандидата на виборах.
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