Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів

Президент США Джо Байден 21 липня зняв свою кандидатуру з перегонів за президентське крісло. Його головний опонент та колишній лідер США Дональд Трамп відреагував на дану заяву.

Що сказав Трамп після заяви Байдена щодо виходу з виборчих перегонів

У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни".

Попри те, що поки невідомо, хто буде кандидатом від Демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, що віце-президента Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена.

Джо Байден виходить із президентської гонки

Джо Байден 21 липня оголосив, що виходить із президентської гонки. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.

І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обовʼязків як президента протягом залишку мого терміну, — заявив Байден. Поширити

Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».

Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.