Трамп відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів

Президент США Джо Байден 21 липня зняв свою кандидатуру з перегонів за президентське крісло. Його головний опонент та колишній лідер США Дональд Трамп відреагував на дану заяву.
Головні тези:
- Дональд Трамп описав Джо Байдена як “найгіршого єдиного президента в історії США” після того, як Байден вийшов з президентських перегонів.
- Байден пояснив свій вихід з президентських перегонів бажанням краще виконувати обов'язки президента США до кінця терміну.
- Камала Гарріс стала ключовим партнером для Байдена, яка отримала підтримку як від нього, так і від Дональда Трампа.
- Дональд Трамп вважає, що Камала Гарріс буде легше перемогти на президентських виборах, ніж Байдена.
Що сказав Трамп після заяви Байдена щодо виходу з виборчих перегонів
У телефонній розмові з журналістами колишній президент Дональд Трамп описав Байдена як "найгіршого єдиного президента в історії нашої країни".
Попри те, що поки невідомо, хто буде кандидатом від Демократичної партії, Трамп сказав, що вважає, що віце-президента Камалу Гарріс буде легше перемогти, ніж Байдена.
Джо Байден виходить із президентської гонки
Джо Байден 21 липня оголосив, що виходить із президентської гонки. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.
Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».
Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.
Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США
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