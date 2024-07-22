Сильне рішення. Зеленський відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
Категорія
Україна
Дата публікації

Сильне рішення. Зеленський відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів

Володимир Зеленський
Сильне рішення. Зеленський відреагував на вихід Байдена з виборчих перегонів
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Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за непохитну підтримку боротьби нашої країни за свободу.

Головні тези:

 

  • Зеленський визнав сильні рішення та сміливі кроки президента Байдена у складні часи.
  • Джо Байден вирішив вийти з президентських перегонів, підтримавши кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс на майбутніх виборах.
  • Україна сподівається на подальше сильне лідерство Америки для запобігання російській агресії.
  • Президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року, де країна обере 47-го президента.

Зеленський подякував Байдену за сильні рішення і сміливі кроки

За останні роки було прийнято багато сильних рішень, які запам'ятаються як сміливі кроки, що їх зробив президент Байден у відповідь на складні часи. І ми поважаємо його сьогоднішнє важке, але сильне рішення.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент УКраїни

Зеленський також наголосив, що ми завжди будемо вдячні за лідерство президента Байдена, який підтримав нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг нам запобігти путінській окупації і продовжує підтримувати нас протягом всієї цієї жахливої війни.

Президент України зазначив, що нинішня ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, і "ми щиро сподіваємося, що подальше сильне лідерство Америки не дасть російському злу досягти успіху чи результатів своєї агресії".

Джо Байден виходить із президентських перегонів

Джо Байден 21 липня оголосив, що виходить із президентських перегонів. Він запевнив, що виконуватиме обовʼязки президента США до кінця терміну.

І хоча я мав намір балотуватися на переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни для мене краще відійти в сторону і зосередитися виключно на виконанні своїх обовʼязків як президента протягом залишку мого терміну, — заявив Байден.

Крім цього, Байден подякував усім, хто «так важко працював, щоб мене переобрали», Зокрема, віцепрезидентці Камалі Гарріс за те, що вона була «неймовірним партнером у всій цій роботі».

Чинний президент США Джо Байден після виходу з президентських перегонів заявив, що "цілком підтримує" кандидатуру віце-президента Камали Гарріс.

Цьогорічні президентські вибори в США відбудуться 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті в історії країни президентські вибори, на яких мають обрати 47-го президента США.

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