Действующий президент США Джо Байден придерживается мнения, что информационной кампанией, направленной против него, руководит экс-президент Барак Обама.
Главные тезисы
- Действующий президент США Джо Байден обвиняет экс-президента Барака Обаму в организации информационной кампании против себя для изменения избирательной ситуации.
- Байден выходит с обвинениями в попытках Обамы повлиять на его участие в предвыборной гонке и добиться его отставки.
- Предвыборная кампания Байдена собирает и тратит больше денег по сравнению с кампанией Трампа, но сталкивается со сокращением финансирования.
- Байден собрал больше средств в прошлом месяце, чем Трамп, но сталкивается с призывами отказаться от участия в гонке и падением сборов.
- Конфликт между Байденом и Обамой подчеркивает растущее напряжение внутри демократической партии и негативное влияние информационных атак на предвыборный процесс.
Почему Байден обвиняет Обаму в информационных нападках
В материале издания подчеркивается, что Байден, заболевший COVID-19 и оставшийся собственными союзниками, находясь в собственном доме на пляже в штате Делавер, возмутился, считая, что против него ведут организованную информационную кампанию.
Целью этой кампании действующий президент США считает попытку заставить его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке.
В частности, подчеркивается, что Байден был очень зол на экспрезидента Барака Обаму.
Журналисты отмечают, что несмотря на то, что команда Байдена публично выступает с лозунгами об устойчивости, говорят, что Байден постепенно осознает, что ему не удастся спасти свою кандидатуру, и речь идет о том, как можно организовать возможную отставку и при этом сохранить лицо.
Что известно об успехах предвыборной кампании Байдена
По информации журналистов Reuters, предвыборная кампания Байдена в прошлом месяце собрала и потратила больше средств, чем кампания его оппонента, экс-главы Белого дома Дональда Трампа.
Отмечается, что на главный предвыборный счет Байдена в июне поступило 64 млн. долларов, при этом было потрачено 59 млн. долларов, в основном на рекламу предвыборной кампании. В конце месяца на счете у банка было 95 млн долларов.
В то же время основной счет Трампа в июне собрал 21 миллион долларов, израсходовано с него было 10 миллионов долларов, а к концу месяца на счету было 128 миллионов долларов.
СМИ напоминает, что уже в этом месяце Байден столкнулся с волной призывов от законодателей-демократов отказаться от участия в гонке, его сбор средств упал в течение месяца.
При этом Трамп превзошел Байдена в мае, когда сторонники бывшего президента увеличили пожертвования накануне его осуждения 30 мая по обвинениям в бизнес-мошенничестве, дело, которое Трамп осудил как политически мотивированное.
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