Байден обиделся на Обаму. В чем причина
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Политика
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Байден обиделся на Обаму. В чем причина

Джо Байден и Барак Обама
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Источник:  The New York Times

Действующий президент США Джо Байден придерживается мнения, что информационной кампанией, направленной против него, руководит экс-президент Барак Обама.

Главные тезисы

  • Действующий президент США Джо Байден обвиняет экс-президента Барака Обаму в организации информационной кампании против себя для изменения избирательной ситуации.
  • Байден выходит с обвинениями в попытках Обамы повлиять на его участие в предвыборной гонке и добиться его отставки.
  • Предвыборная кампания Байдена собирает и тратит больше денег по сравнению с кампанией Трампа, но сталкивается со сокращением финансирования.
  • Байден собрал больше средств в прошлом месяце, чем Трамп, но сталкивается с призывами отказаться от участия в гонке и падением сборов.
  • Конфликт между Байденом и Обамой подчеркивает растущее напряжение внутри демократической партии и негативное влияние информационных атак на предвыборный процесс.

Почему Байден обвиняет Обаму в информационных нападках

В материале издания подчеркивается, что Байден, заболевший COVID-19 и оставшийся собственными союзниками, находясь в собственном доме на пляже в штате Делавер, возмутился, считая, что против него ведут организованную информационную кампанию.

Целью этой кампании действующий президент США считает попытку заставить его отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке.

В частности, подчеркивается, что Байден был очень зол на экспрезидента Барака Обаму.

Байден обвиняет Обаму в информационной кампании против себя
Джо Байден и Барак Обама

Байден был в политике достаточно долго, чтобы предположить, что появляющиеся в СМИ последние дни истоки информации координируются, чтобы усилить давление на него, чтобы он ушел в отставку. Он считает конгрессмена Нэнси Пелоси, бывшего спикера Палаты представителей, главным инициатором, но также раздраженный г-ном Обамой, рассматривая его как кукловода за кулисами, - подчеркивается в материале издания.

Журналисты отмечают, что несмотря на то, что команда Байдена публично выступает с лозунгами об устойчивости, говорят, что Байден постепенно осознает, что ему не удастся спасти свою кандидатуру, и речь идет о том, как можно организовать возможную отставку и при этом сохранить лицо.

Что известно об успехах предвыборной кампании Байдена

По информации журналистов Reuters, предвыборная кампания Байдена в прошлом месяце собрала и потратила больше средств, чем кампания его оппонента, экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Отмечается, что на главный предвыборный счет Байдена в июне поступило 64 млн. долларов, при этом было потрачено 59 млн. долларов, в основном на рекламу предвыборной кампании. В конце месяца на счете у банка было 95 млн долларов.

В то же время основной счет Трампа в июне собрал 21 миллион долларов, израсходовано с него было 10 миллионов долларов, а к концу месяца на счету было 128 миллионов долларов.

81-летний Байден собрал более 5 миллионов долларов за три дня после дебатов 27 июня против 78-летнего Трампа, во время которых президент запирался и не смог активно отрицать нападки Трампа, включавшие многочисленные ложные заявления, - подчеркивают журналисты издания.

СМИ напоминает, что уже в этом месяце Байден столкнулся с волной призывов от законодателей-демократов отказаться от участия в гонке, его сбор средств упал в течение месяца.

При этом Трамп превзошел Байдена в мае, когда сторонники бывшего президента увеличили пожертвования накануне его осуждения 30 мая по обвинениям в бизнес-мошенничестве, дело, которое Трамп осудил как политически мотивированное.

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