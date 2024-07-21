Байден образився на Обаму. У чому причина
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Байден образився на Обаму. У чому причина

Джо Байден та Барак Обама
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Джерело:  The New York Times

Чинний президент США Джо Байден дотримується думки, що інформаційною кампанією, спрямованою проти нього, керує експрезидент Барак Обама. 

Головні тези:

  • Байден переконаний, що Обама керує інформаційною кампанією проти нього для зміни виборчої ситуації.
  • Байден звинувачує Обаму у спробах вплинути на його участь у передвиборчих перегонах та можливу відставку.
  • Учасники команди президента виходять з гаслами про стійкість, але з появою інформаційних витоків Байден розуміє, що йому не вдасться залишитися на посаді.
  • Передвиборча кампанія Байдена збирає та витрачає більше коштів порівняно з кампанією Трампа, проте зіткнулася зі скороченням фінансування.
  • Байден та Обама раніше добрі друзі, тепер у конфлікті через звинувачення в проведенні інформаційної атаки.

Чому Байден звинувачує Обаму у інформаційних нападках

У матеріалі видання підкреслюється, що Байден, який захворів на COVID-19 та був полишений власними союзниками, перебуваючи у власному будинку на пляжі в штаті Делавер, обурився, вважаючи що проти нього ведуть організовану інформаційну кампанію.

Метою цієї кампанії чинний президент США вважає спробу змусити його відмовитись від подальшої участі у передвиборчих перегонах.

Зокрема, підкреслюється, що Байден був дуже злий на експрезидента Барака Обаму.

Байден звинувачує Обаму в інформаційній кампанії проти себе
Джо Байден та Барак Обама

Байден був у політиці досить довго, щоб припустити, що витоки інформації, які з’являються в ЗМІ останніми днями, координуються, щоб посилити тиск на нього, щоб він пішов у відставку. Він вважає конгресмена Ненсі Пелосі, колишнього спікера Палати представників, головним ініціатором, але також роздратований на пана Обаму, розглядаючи його як ляльковода за лаштунками, - підкреслюється у матеріалі видання.

Журналісти зазначають, що незважаючи на те, що команда Байдена публічно виступає з гаслами про стійкість, подейкують, що Байден поступово усвідомлює, що йому не вдасться врятувати свою кандидатуру, і йдеться про те, як можна організувати можливу відставку і при цьому зберегти обличчя.

Що відомо про успіхи передвиборчої кампанії Байдена

За інформацією журналістів Reuters, передвиборча кампанія Байдена минулого місяця зібрала і витратила більше коштів, ніж кампанія його опонента, екс-глави Білого дому Дональда Трампа.

Зазначається, що на головний передвиборчий рахунок Байдена в червні надійшло 64 млн доларів, при цьому було витрачено 59 млн доларів, в основному на рекламу передвиборчої кампанії. Наприкінці місяця на рахунку в банку було 95 млн доларів.

Водночас основний рахунок Трампа в червні зібрав 21 мільйон доларів, витрачено з нього було 10 мільйонів доларів, а на кінець місяця на рахунку було 128 мільйонів доларів.

81-річний Байден зібрав понад 5 мільйонів доларів за три дні після дебатів 27 червня проти 78-річного Трампа, під час яких президент затинався і не зміг активно заперечити нападки Трампа, які включали численні неправдиві заяви, - підкреслюють журналісти видання.

ЗМІ нагадує, що вже цього місяця Байден зіткнувся з хвилею закликів від законодавців-демократів відмовитися від участі у перегонах, його збір коштів впав протягом місяця.

При цьому Трамп перевершив Байдена у травні, коли прихильники колишнього президента збільшили пожертвування напередодні його засудження 30 травня за звинуваченнями у бізнес-шахрайстві, справу, яку Трамп засудив як політично мотивовану.

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