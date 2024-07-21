Чинний президент США Джо Байден дотримується думки, що інформаційною кампанією, спрямованою проти нього, керує експрезидент Барак Обама.
Головні тези:
- Байден переконаний, що Обама керує інформаційною кампанією проти нього для зміни виборчої ситуації.
- Байден звинувачує Обаму у спробах вплинути на його участь у передвиборчих перегонах та можливу відставку.
- Учасники команди президента виходять з гаслами про стійкість, але з появою інформаційних витоків Байден розуміє, що йому не вдасться залишитися на посаді.
- Передвиборча кампанія Байдена збирає та витрачає більше коштів порівняно з кампанією Трампа, проте зіткнулася зі скороченням фінансування.
- Байден та Обама раніше добрі друзі, тепер у конфлікті через звинувачення в проведенні інформаційної атаки.
Чому Байден звинувачує Обаму у інформаційних нападках
У матеріалі видання підкреслюється, що Байден, який захворів на COVID-19 та був полишений власними союзниками, перебуваючи у власному будинку на пляжі в штаті Делавер, обурився, вважаючи що проти нього ведуть організовану інформаційну кампанію.
Метою цієї кампанії чинний президент США вважає спробу змусити його відмовитись від подальшої участі у передвиборчих перегонах.
Зокрема, підкреслюється, що Байден був дуже злий на експрезидента Барака Обаму.
Журналісти зазначають, що незважаючи на те, що команда Байдена публічно виступає з гаслами про стійкість, подейкують, що Байден поступово усвідомлює, що йому не вдасться врятувати свою кандидатуру, і йдеться про те, як можна організувати можливу відставку і при цьому зберегти обличчя.
Що відомо про успіхи передвиборчої кампанії Байдена
За інформацією журналістів Reuters, передвиборча кампанія Байдена минулого місяця зібрала і витратила більше коштів, ніж кампанія його опонента, екс-глави Білого дому Дональда Трампа.
Зазначається, що на головний передвиборчий рахунок Байдена в червні надійшло 64 млн доларів, при цьому було витрачено 59 млн доларів, в основному на рекламу передвиборчої кампанії. Наприкінці місяця на рахунку в банку було 95 млн доларів.
Водночас основний рахунок Трампа в червні зібрав 21 мільйон доларів, витрачено з нього було 10 мільйонів доларів, а на кінець місяця на рахунку було 128 мільйонів доларів.
ЗМІ нагадує, що вже цього місяця Байден зіткнувся з хвилею закликів від законодавців-демократів відмовитися від участі у перегонах, його збір коштів впав протягом місяця.
При цьому Трамп перевершив Байдена у травні, коли прихильники колишнього президента збільшили пожертвування напередодні його засудження 30 травня за звинуваченнями у бізнес-шахрайстві, справу, яку Трамп засудив як політично мотивовану.
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