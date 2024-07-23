Харрис VS Трамп. Известны результаты первого общенационального опроса в США

Вице-президент США Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе.
Главные тезисы
- Хотя Харрис имеет преимущество в поддержке, важно учитывать статистическую погрешность в 3 процентных пункта.
- Согласно опросу, большинство избирателей считают Харрис способной справляться с вызовами, возникающими перед США.
- Глава Госдепа Блинкен выразил поддержку Камале Харрис, высоко оценив ее роль во внешней политике.
У Харрис есть шанс стать президентом США
Несмотря на то, что Харрис смогла опередить Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%, важно понимать, что эта разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.
Кроме того, указано, что в предварительном опросе Reuters/Ipsos 15-16 июля Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал вице-президент США на один процентный пункт.
Также известно, что во время последнего опроса 56% зарегистрированных избирателей США поддержали тезис о том, что 59-летняя Харрис "обладает острым умом и способна справляться с вызовами".
Что касается 78-летнего Трампа, то о нем такого мнения 49% избирателей, а о 81-летнем Байдене — только 22%.
Блинкен вступился за Харрис после новой порции критик в ее сторону
Как отмечает глава Госдепа Энтони Блинкен, он высоко оценивает роль вице-президента Камалы Харрис во внешней политике администрации Байдена.
Таким образом, дипломат продемонстрировал поддержку вероятной кандидатке в президенты Соединенных Штатов.
Заявление Блинкена было реакцией на то, что отдельные СМИ не считают внешнюю политику сильной стороной Харрис.
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