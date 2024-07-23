Харрис VS Трамп. Известны результаты первого общенационального опроса в США

Вице-президент США Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе.

У Харрис есть шанс стать президентом США

Несмотря на то, что Харрис смогла опередить Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%, важно понимать, что эта разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Кроме того, указано, что в предварительном опросе Reuters/Ipsos 15-16 июля Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал вице-президент США на один процентный пункт.

Также известно, что во время последнего опроса 56% зарегистрированных избирателей США поддержали тезис о том, что 59-летняя Харрис "обладает острым умом и способна справляться с вызовами".

Что касается 78-летнего Трампа, то о нем такого мнения 49% избирателей, а о 81-летнем Байдене — только 22%.

Опрос состоялся 22-23 июля — после национального съезда Республиканской партии США, на котором Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о том, что он выходит из гонки и поддерживает кандидатуру Харрис. Поделиться

Блинкен вступился за Харрис после новой порции критик в ее сторону

Как отмечает глава Госдепа Энтони Блинкен, он высоко оценивает роль вице-президента Камалы Харрис во внешней политике администрации Байдена.

Таким образом, дипломат продемонстрировал поддержку вероятной кандидатке в президенты Соединенных Штатов.

Заявление Блинкена было реакцией на то, что отдельные СМИ не считают внешнюю политику сильной стороной Харрис.