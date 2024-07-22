Вице-президент Гаррис готова участвовать в выборах президента США
Категория
Мир
Дата публикации

Вице-президент Гаррис готова участвовать в выборах президента США

Вице-президент Гаррис готова участвовать в выборах президента США
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Источник:  The New York Times

Вице-президент США Камала Гаррис подтвердила, что готова участвовать в выборах президента в 2024 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и объявил о поддержке кандидатуры Гаррис.

Главные тезисы

 

  • Она выразила намерение выиграть номинацию и продолжить работу над важными американскими вопросами.
  • Поддержку Гаррис выразили главы Демократической партии во всех 50 штатах США.
  • Демократы уже собрали значительные средства через ActBlue для предвыборной кампании Гаррис.
  • Главная цель — победить Дональда Трампа и его проект 2025 года, продолжая бороться за репродуктивные права, предотвращение насилия и другие важные вопросы.

Гаррис объявила о намерении идти в президенты США

Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерен заслужить и выиграть эту номинацию. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем сражаться. И вместе мы победим, — отметила Камала Гаррис.

Гаррис добавила, что "этим бескорыстным и патриотическим поступком уйти с гонки президент Байден делает то, что он делал на протяжении своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего".

В своем заявлении Гаррис похвалила президента Байдена за его достижение в должности.

Его выдающееся наследие достижений не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, занимавших должность два срока, — написала Гаррис.

В своем заявлении госпожа Гаррис сказала, что продолжит говорить о "четком выборе", который стоит перед американским народом в ноябре.

Я сделаю все от меня зависящее, чтобы объединить Демократическую партию — и нашу нацию — чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальный проект 2025 года.

Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл

Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 миллиона долларов из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.

Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп раньше было около 96 миллионов долларов. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 миллиона долларов.

Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.

Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.

После объявления президента Байдена наши члены немедленно собрались, чтобы объединиться вокруг кандидата, имеющего опыт победы на тяжелых выборах и признанного лидера в вопросах, имеющих значение для американцев: репродуктивная свобода, предотвращение насилия с использованием оружия, защита климата, реформа правосудия и восстановление экономики, — сказал Кен Мартин, президент Ассоциации государственных демократических комитетов.

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