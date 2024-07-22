Вице-президент Гаррис готова участвовать в выборах президента США

Вице-президент США Камала Гаррис подтвердила, что готова участвовать в выборах президента в 2024 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и объявил о поддержке кандидатуры Гаррис.

Гаррис объявила о намерении идти в президенты США

Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерен заслужить и выиграть эту номинацию. У нас осталось 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем сражаться. И вместе мы победим, — отметила Камала Гаррис. Поделиться

Гаррис добавила, что "этим бескорыстным и патриотическим поступком уйти с гонки президент Байден делает то, что он делал на протяжении своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего".

В своем заявлении Гаррис похвалила президента Байдена за его достижение в должности.

Его выдающееся наследие достижений не имеет себе равных в современной американской истории, превосходя наследие многих президентов, занимавших должность два срока, — написала Гаррис. Поделиться

В своем заявлении госпожа Гаррис сказала, что продолжит говорить о "четком выборе", который стоит перед американским народом в ноябре.

Я сделаю все от меня зависящее, чтобы объединить Демократическую партию — и нашу нацию — чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальный проект 2025 года.

Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл

Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 миллиона долларов из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris’ campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election 🔥 — ActBlue (@actblue) July 22, 2024

Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп раньше было около 96 миллионов долларов. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 миллиона долларов.

Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.

Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.