Вице-президент Гаррис готова участвовать в выборах президента США

Вице-президент США Камала Гаррис подтвердила, что готова участвовать в выборах президента в 2024 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и объявил о поддержке кандидатуры Гаррис.
Главные тезисы
- Она выразила намерение выиграть номинацию и продолжить работу над важными американскими вопросами.
- Поддержку Гаррис выразили главы Демократической партии во всех 50 штатах США.
- Демократы уже собрали значительные средства через ActBlue для предвыборной кампании Гаррис.
- Главная цель — победить Дональда Трампа и его проект 2025 года, продолжая бороться за репродуктивные права, предотвращение насилия и другие важные вопросы.
Гаррис объявила о намерении идти в президенты США
Гаррис добавила, что "этим бескорыстным и патриотическим поступком уйти с гонки президент Байден делает то, что он делал на протяжении своей жизни: ставит американский народ и нашу страну превыше всего".
В своем заявлении Гаррис похвалила президента Байдена за его достижение в должности.
В своем заявлении госпожа Гаррис сказала, что продолжит говорить о "четком выборе", который стоит перед американским народом в ноябре.
Я сделаю все от меня зависящее, чтобы объединить Демократическую партию — и нашу нацию — чтобы победить Дональда Трампа и его экстремальный проект 2025 года.
Американцы собрали на предвыборную кампанию Гаррис 46,7 млн долл
Платформа сбора средств от Демократической партии ActBlue объявила, что по состоянию на 21:00 по восточному времени она собрала 46,7 миллиона долларов из небольших пожертвований для кампании вице-президента Гарриса.
Как напоминает АР, в кампании Байдена и аффилированных групп раньше было около 96 миллионов долларов. Национальный съезд Республиканской партии сообщал, что в июне фонд кампании составил 102 миллиона долларов.
Так стало известно, что главы Демократической партии во всех 50 штатах США поддержали вице-президента Камала Гаррис как нового кандидата в президенты.
Главы провели телефонную конференцию после того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру по выборам.
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