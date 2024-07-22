Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из выборов на пост главы государства.
Главные тезисы
- Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов после консультаций и осознания того, что борьба за пост главы государства завершилась.
- Поддерживая Камалу Гаррис, Байден призвал демократов объединиться вокруг нее с целью победы на выборах.
- Ухудшение поддержки со стороны законодателей-демократов и избирателей послужило поводом для решения Байдена снять свою кандидатуру.
- Байден хотел своей победой доказать недооценивавшим его ошибочность, но принял решение о выходе из гонки, уступив место Гаррис.
- Кампанию Камалы Гаррис поддержали политики, включая Билла и Хиллари Клинтон, укрепляя ее позицию в борьбе за президентское кресло.
Почему и как Байден решил снять свою кандидатуру
Politico пишет, что соответствующее решение он принял еще днем ранее — в субботу, 20 июля. Как узнали журналисты, находясь в своем доме на побережье и лечясь от коронавируса, Байден стал отдавать себе отчет, что борьба за президентское кресло для него закончилась.
Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что в последние дни политик консультировался со своими старшими помощниками относительно определения пути к победе на выборах.
Байден хотел своей победой на выборах доказать, что те, кто его недооценивает, неправы. Однако в субботу вечером он заявил близким помощникам, что готов покинуть борьбу. В ходе обсуждения присутствовали его советники Майк Донилон и Стив Рикетти, заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.
Выборы в США
Джо Байден вышел из президентской гонки и сказал, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Затем он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Гаррис, чтобы победить Дональда Трампа.
Бывший президент США Билл Клинтон и эксгоссекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.
CNN писало, что Гаррис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры. Выдвижение Гаррис как нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 председателей Демократической партии.
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