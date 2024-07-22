Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов

Почему и как Байден решил снять свою кандидатуру

Politico пишет, что соответствующее решение он принял еще днем ранее — в субботу, 20 июля. Как узнали журналисты, находясь в своем доме на побережье и лечясь от коронавируса, Байден стал отдавать себе отчет, что борьба за президентское кресло для него закончилась.

Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что в последние дни политик консультировался со своими старшими помощниками относительно определения пути к победе на выборах.

Президент неделями настаивал на том, что он по-прежнему является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа, даже на фоне растущего количества доказательств того, что его поддержка со стороны законодателей-демократов и избирателей постоянно ухудшается, — отмечает издание. Поделиться

Байден хотел своей победой на выборах доказать, что те, кто его недооценивает, неправы. Однако в субботу вечером он заявил близким помощникам, что готов покинуть борьбу. В ходе обсуждения присутствовали его советники Майк Донилон и Стив Рикетти, заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

На следующий день он позвонил по телефону и сообщил о своем решении вице-президентке Камали Гаррис, главе избирательного штаба Джеффу Зиентсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон. Кроме того, он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме. Поделиться

Выборы в США

Джо Байден вышел из президентской гонки и сказал, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Затем он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Гаррис, чтобы победить Дональда Трампа.

Бывший президент США Билл Клинтон и эксгоссекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

CNN писало, что Гаррис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры. Выдвижение Гаррис как нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 председателей Демократической партии.