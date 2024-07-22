Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов
Категория
Мир
Дата публикации

Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов

Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов
Читати українською
Источник:  Politico

21 июля президент США Джо Байден объявил о выходе из выборов на пост главы государства.

Главные тезисы

  • Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов после консультаций и осознания того, что борьба за пост главы государства завершилась.
  • Поддерживая Камалу Гаррис, Байден призвал демократов объединиться вокруг нее с целью победы на выборах.
  • Ухудшение поддержки со стороны законодателей-демократов и избирателей послужило поводом для решения Байдена снять свою кандидатуру.
  • Байден хотел своей победой доказать недооценивавшим его ошибочность, но принял решение о выходе из гонки, уступив место Гаррис.
  • Кампанию Камалы Гаррис поддержали политики, включая Билла и Хиллари Клинтон, укрепляя ее позицию в борьбе за президентское кресло.

Почему и как Байден решил снять свою кандидатуру

Politico пишет, что соответствующее решение он принял еще днем ранее — в субботу, 20 июля. Как узнали журналисты, находясь в своем доме на побережье и лечясь от коронавируса, Байден стал отдавать себе отчет, что борьба за президентское кресло для него закончилась.

Люди, знакомые с этим вопросом, рассказали, что в последние дни политик консультировался со своими старшими помощниками относительно определения пути к победе на выборах.

Президент неделями настаивал на том, что он по-прежнему является лучшим кандидатом, чтобы победить Дональда Трампа, даже на фоне растущего количества доказательств того, что его поддержка со стороны законодателей-демократов и избирателей постоянно ухудшается, — отмечает издание.

Байден хотел своей победой на выборах доказать, что те, кто его недооценивает, неправы. Однако в субботу вечером он заявил близким помощникам, что готов покинуть борьбу. В ходе обсуждения присутствовали его советники Майк Донилон и Стив Рикетти, заместитель руководителя штаба Анни Томасини и Энтони Бернал, старший советник первой леди Джилл Байден.

На следующий день он позвонил по телефону и сообщил о своем решении вице-президентке Камали Гаррис, главе избирательного штаба Джеффу Зиентсу и главе кампании Джен О'Мелли Диллон. Кроме того, он провел телефонный разговор с другими старшими советниками в Белом доме.

Выборы в США

Джо Байден вышел из президентской гонки и сказал, что хочет сосредоточиться только на выполнении своих обязанностей. Затем он призвал демократов объединиться вокруг Камалы Гаррис, чтобы победить Дональда Трампа.

Бывший президент США Билл Клинтон и эксгоссекретарь Хиллари Клинтон поддержали кандидатуру вице-президента Камалы Гаррис.

CNN писало, что Гаррис начала обзвон демократов, чтобы заручиться поддержкой своей кандидатуры. Выдвижение Гаррис как нового кандидата в президенты поддержали в телефонном режиме все 50 председателей Демократической партии.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США готовятся разместить системы для глушения спутников РФ и Китая
США готовятся разместить системы для глушения спутников РФ и Китая
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
США столкнулись с проблемами в увеличении производства ракет к ПВО Patriot
ракеты к ЗРК Patriot
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США
Джо Байден
Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?