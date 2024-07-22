Як і чому Байден вирішив зняти свою кандидатуру з президентських виборів — дані експертів
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Як і чому Байден вирішив зняти свою кандидатуру з президентських виборів — дані експертів

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Джерело:  Politico

21 липня президент США Джо Байден оголосив про вихід з виборів на посаду голови держави.

Головні тези:

  • Байден почав усвідомлювати, що боротьба за президентське крісло для нього закінчилась, перебуваючи у своєму будинку на узбережжі та лікуючись від коронавірусу.
  • Після консультацій зі своїми помічниками він прийняв рішення про вихід з виборів та покаження підтримки Камалі Гарріс.
  • Білл та Гілларі Клінтон підтримали кандидатуру Камали Гарріс у боротьбі за президентське крісло.
  • Камала Гарріс почала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури, отримавши підтримку усіх 50 голів Демократичної партії.
  • Байден закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс з метою перемоги на виборах та зосередитися тільки на виконанні своїх обов'язків.

Чому та як Байден вирішив зняти свою кандидатуру

Politico пише, що відповідне рішення він ухвалив ще за день до цього — в суботу, 20 липня. Як дізнались журналісти, перебуваючи у своєму будинку на узбережжі та лікуючись від коронавірусу, Байден почав усвідомлювати, що боротьба за президентське крісло для нього закінчилась.

Люди, які знайомі з цим питанням, розповіли, що останні дні політик консультувався зі своїми старшими помічниками стосовно визначення шляху до перемоги на виборах.

Президент тижнями наполягав на тому, що він як і раніше є найкращим кандидатом, щоб перемогти Дональда Трампа, навіть на тлі зростаючої кількості доказів того, що його підтримка з боку законодавців-демократів і виборців невпинно погіршується, — зазначає видання.

Байден хотів своєю перемогою на виборах довести, що ті, хто його недооцінює, неправі. Однак в суботу ввечері він заявив близьким помічникам, що готовий покинути боротьбу. Під час обговорення були присутні його радники Майк Донілон і Стів Рікетті, заступник керівника штабу Анні Томасіні й Ентоні Бернал, старший радник першої леді Джилл Байден.

Наступного дня він зателефонував та повідомив про своє рішення віцепрезидентці Камалі Гарріс, голові виборчого штабу Джеффу Зіентсу та голові кампанії Джен О’Меллі Діллон. Крім того, він провів телефонну розмову з іншими старшими радниками в Білому домі.

Вибори у США

Джо Байден вийшов із президентських перегонів і сказав, що хоче зосередитися тільки на виконанні своїх обов'язків. Згодом він закликав демократів об'єднатися навколо Камали Гарріс, щоб перемогти Дональда Трампа.

Колишній президент США Білл Клінтон та ексдержсекретарка Гілларі Клінтон підтримали кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс.

CNN писало, що Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури. Висування Гарріс як нового кандидата у президенти підтримали у телефонному режимі усі 50 голів Демократичної партії.

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