США зіткнулись із проблемами у збільшенні виробництва ракет до ППО Patriot
Категорія
Світ
Дата публікації

США зіткнулись із проблемами у збільшенні виробництва ракет до ППО Patriot

ракети до ЗРК Patriot
Джерело:  Reuters

У США виникли проблеми під час реалізації плану зі збільшення виробництва ракет до ППО Patriot на підприємствах у Японії через відсутність критично важливого компонента, виробником якого є компанія Boeing.

Головні тези:

  • США мають проблеми зі збільшенням виробництва ракет до ППО Patriot на підприємствах у Японії через відсутність необхідного компонента від Boeing.
  • Розширення виробництва ракет до ЗРК Patriot потребує збільшення поставок головок самонаведення, що є проблемою для США.
  • Необхідно збільшити виробництво ракет на підприємствах у Японії, проте це може зайняти кілька років через дефіцит компонентів.
  • Boeing розширює потужності для збільшення виробництва ракет до ППО Patriot, але нові виробничі лінії запрацюють лише до 2027 року.
  • Збільшення обсягів виробництва ракет до Patriot в Японії належить до складних завдань через потребу нарощування потужностей та пошук фінансування для нового заводу.

Що відомо про проблеми у США зі збільшенням виробництва ракет до ППО Patriot

Зазначається, що за словами американських посадовців та джерел з цієї виробничої галузі, для розширення виробництва ракет до ЗРК Patriot на підприємствах у Японії необхідно збільшити додаткові поставки головок самонаведення, які виробляє компанія Boeing.

При цьому японська компанія Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin щороку виробляє близько 30 ракет до ЗРК Patriot та може збільшити кількість виробництва до 60 одиниць на рік.

CША мають проблеми зі збільшенням виробництва ракет до ЗРК Patriot
ЗРК Patriot

США сподіваються якнайшвидше збільшити виробництво з приблизно 500 на рік до понад 750 на рік у всьому світі.

Може пройти кілька років, перш ніж MHI зможе збільшити обсяги виробництва через дефіцит, - пояснив один зі співрозмовників журналістів.

Які труднощі виникають зі збільшенням виробництва ракет до ЗРК Patriot у Японії

Минулого року Boeing почав розширювати свої потужності, щоб збільшити виробництво на 30%, хоча додаткові виробничі лінії не запрацюють до 2027 року.

Навіть за наявності поставок достатньої кількості головок самонаведення, розширення річного виробництва ракет для Patriot в Японії на понад 60 одиниць вимагатиме від MHI нарощування потужностей.

З огляду на це MHI або Сполучені Штати повинні будуть знайти гроші на будівництво нового заводу з виробництва ракет, що може коштувати щонайменше десятки мільйонів доларів, повідомило одне з джерел в японському уряді.

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