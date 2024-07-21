У США виникли проблеми під час реалізації плану зі збільшення виробництва ракет до ППО Patriot на підприємствах у Японії через відсутність критично важливого компонента, виробником якого є компанія Boeing.

Що відомо про проблеми у США зі збільшенням виробництва ракет до ППО Patriot

Зазначається, що за словами американських посадовців та джерел з цієї виробничої галузі, для розширення виробництва ракет до ЗРК Patriot на підприємствах у Японії необхідно збільшити додаткові поставки головок самонаведення, які виробляє компанія Boeing.

При цьому японська компанія Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin щороку виробляє близько 30 ракет до ЗРК Patriot та може збільшити кількість виробництва до 60 одиниць на рік.

ЗРК Patriot

США сподіваються якнайшвидше збільшити виробництво з приблизно 500 на рік до понад 750 на рік у всьому світі.

Може пройти кілька років, перш ніж MHI зможе збільшити обсяги виробництва через дефіцит, - пояснив один зі співрозмовників журналістів. Поширити

Які труднощі виникають зі збільшенням виробництва ракет до ЗРК Patriot у Японії

Минулого року Boeing почав розширювати свої потужності, щоб збільшити виробництво на 30%, хоча додаткові виробничі лінії не запрацюють до 2027 року.

Навіть за наявності поставок достатньої кількості головок самонаведення, розширення річного виробництва ракет для Patriot в Японії на понад 60 одиниць вимагатиме від MHI нарощування потужностей.

З огляду на це MHI або Сполучені Штати повинні будуть знайти гроші на будівництво нового заводу з виробництва ракет, що може коштувати щонайменше десятки мільйонів доларів, повідомило одне з джерел в японському уряді.